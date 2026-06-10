La investigación de un robo denunciado en Rawson avanzó en las últimas horas con un resultado positivo tras la pesquisa. Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo (UAI) logró esclarecer el hecho tras identificar al presunto autor, allanar su vivienda en Médano de Oro y recuperar varios de los efectos que habían sido sustraídos a la víctima.

El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas coordinadas junto a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad. Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado, quien reportó el faltante de diversos elementos de valor de su domicilio.

A partir de ese momento, los efectivos de la UAI desarrollaron distintas medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar la identidad del responsable. En ese marco, realizaron relevamientos en la zona, entrevistas, tareas de campo y análisis de registros en video obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Las herramientas y máquinas de trabajo rural que habían sido denunciadas fueron secuestradas.

Las averiguaciones permitieron reunir elementos que señalaron a un hombre de apellido Castro como presunto autor del robo. Los investigadores establecieron además que el sospechoso reside en la zona de Médano de Oro y que en su vivienda podrían encontrarse ocultos algunos de los bienes denunciados como sustraídos.

Con los resultados obtenidos durante la pesquisa, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de Garantías interviniente. El procedimiento se llevó adelante en las últimas horas en el domicilio del acusado, donde los uniformados inspeccionaron distintos sectores de la propiedad en busca de los objetos robados.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron varias herramientas y un televisor Smart TV que coincidían con la descripción aportada por la víctima en la denuncia. Posteriormente, los elementos fueron exhibidos al damnificado, quien los reconoció como de su propiedad, confirmando así el vínculo entre los bienes recuperados y el hecho investigado.

Ante la evidencia reunida, el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. La fiscalía continuó con las actuaciones correspondientes para avanzar en la formalización de la investigación y definir la situación procesal del acusado.