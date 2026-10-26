Allegro presenta su Función Anual en el Teatro Sarmiento

El espectáculo estará dividido en dos partes. La primera será “Baile de Graduados”, una puesta ambientada en una celebración de graduación que reunirá a jóvenes bailarinas, amistades y distintos personajes. La obra combinará la técnica del ballet clásico con elementos de humor, frescura y vitalidad.

La segunda parte, titulada “Luces de Ciudad”, es una creación propia del instituto que trasladará al escenario el movimiento de una ciudad durante la noche. A través de calles, cafés, luces y encuentros, la propuesta desarrollará una serie de escenas al ritmo del jazz.

De esta manera, la función buscará recorrer distintos estilos y formas de expresión mediante dos producciones que tienen a la danza como eje narrativo.

Entradas y precios

La presentación se realizará en el Teatro Sarmiento y será apta para todo público. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 100 minutos, con un intervalo de 10 minutos. Las puertas abrirán 40 minutos antes del inicio.

Las entradas se pueden adquirir en ALLEGRO Instituto de Danzas, ubicado en Manuel Zavalla 265 Norte, o en la boletería del Teatro Sarmiento el día de la función.

Los valores varían según la ubicación: la platea 1 cuesta $25.000; la platea 2 y el pullman, $20.000; y las gradas, $15.000.

La función se enmarca en Arte en el Sarmiento 2026, una convocatoria que contempla la presentación de propuestas artísticas en uno de los escenarios culturales de la provincia.