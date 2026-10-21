La expectativa por la posible visita del papa León XIV a la Argentina volvió a crecer este miércoles 21 de octubre, luego de que dos religiosos argentinos mantuvieran un breve encuentro con el pontífice en el Vaticano. Durante la conversación, le expresaron que lo esperaban en Córdoba y recibieron una respuesta que renovó las esperanzas de que el viaje previsto para noviembre finalmente se concrete.

El encuentro tuvo como protagonistas a Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, hermano lasallano que reside en la comunidad de Malvinas, en Córdoba.

Según informó la Arquidiócesis de Córdoba, ambos religiosos se acercaron al Santo Padre y le transmitieron un mensaje directo: "Padre, te esperamos en Córdoba". Ante esas palabras, León XIV respondió: "Allí estaré".

La breve conversación tomó especial relevancia debido a la incertidumbre que rodea la gira sudamericana del pontífice, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente. Aunque sus palabras fueron interpretadas como una señal alentadora, todavía se aguardan definiciones oficiales sobre la realización del viaje.

Crece la expectativa por la visita del Papa a Argentina

La gira apostólica de León XIV fue anunciada inicialmente para desarrollarse entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En territorio argentino, el cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Sin embargo, la operación pulmonar que atravesó el pontífice el pasado 13 de octubre generó interrogantes sobre su capacidad para cumplir con una agenda internacional de varios días.

Tras la intervención, el Vaticano mantuvo una postura cautelosa y señaló que cualquier decisión dependería de su evolución médica y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

En las últimas horas, el panorama mostró señales alentadoras. Este miércoles, desde el Vaticano informaron que León XIV no necesitará realizar un tratamiento oncológico, una noticia que se suma a su recuperación después de la cirugía.

Por su parte, las autoridades eclesiásticas argentinas continúan trabajando en los preparativos de la visita. En ese contexto, las palabras del Papa a los dos religiosos cordobeses fueron recibidas con entusiasmo, aunque no constituyen por sí mismas una confirmación formal de que la gira se realizará según el cronograma original.

La atención permanece puesta en las próximas comunicaciones de la Santa Sede, que permitirán conocer si el pontífice podrá concretar su esperado primer viaje apostólico a la Argentina.