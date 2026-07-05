Alma de Campeón, el alfajor oficial de la Selección Argentina, llegó a la concentración de la Scaloneta en Miami y tuvo una devolución que emocionó a su creador, Christian Moccia: desde el cuerpo técnico le dijeron que “ya no quedan más”. El producto fue consumido por jugadores y colaboradores del plantel en la previa del cruce mundialista, como un permitido bien argentino para acompañar el mate.

Moccia fue a despedir al plantel cuando dejó el hotel rumbo a una nueva sede del Mundial y lo hizo con la emoción de un hincha, pero también con el orgullo de un emprendedor que vio su sueño dentro del vestuario campeón.

“Yo tengo una felicidad, te juro que vivo como extasiado en un sueño, digo no lo puedo creer”, contó Moccia a DIARIO HUARPE, todavía sorprendido por la repercusión que tuvo el alfajor entre los campeones del mundo.

Un permitido bien argentino

El emprendedor explicó que la idea fue acercarles a los jugadores un producto vinculado a una costumbre muy presente dentro del plantel: el mate.

“Le venimos a traer los alfajores oficiales de la Selección, Alma de Campeón, para acompañarlo con el mate, porque están a full con el mate. Qué mejor que acompañarlo con el alfajor argentino, bien argentino, dulce de leche a full”, señaló.

La respuesta del plantel no tardó en llegar. Según contó, jugadores y cuerpo técnico agradecieron el gesto al pasar por la salida del hotel, una escena que terminó de confirmar que el producto había sido bien recibido.

“Siempre para acompañar a los campeones del mundo. Ellos nos eligen y la verdad que súper agradecido”, expresó.

Los favoritos del 10

Uno de los detalles que más lo hizo sonreír fue que tuvo que enviar otra tanda de alfajores de maicena, los favoritos de Lionel Messi. Para Moccia, esa devolución tuvo un valor especial: no solo había logrado acercar su producto a la Selección, sino que también había entrado en la intimidad cotidiana del plantel.

El creador de Alma de Campeón describió el producto como un alfajor premium de 70 gramos, con chocolate y una fuerte presencia de dulce de leche. “Tiene 65% de dulce de leche. La calidad de materia prima que utilizo para hacer el alfajor es excelente”, explicó.

De abajo al vestuario campeón

Más allá del producto, Moccia remarcó el costado personal de la historia. Se definió como “un pibe que viene de abajo” y aseguró que el proyecto fue construido con esfuerzo, pasión y sentido de pertenencia.

“La verdad que está hecho con mucha pasión, con mucha garra. De repente poder hacer este producto y representar los colores de mi país tan hermoso que es Argentina, y que lo elijan los campeones del mundo, para mí es felicidad plena”, cerró.