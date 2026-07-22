La búsqueda de dos adolescentes que había generado preocupación en la comunidad sanjuanina tuvo un final positivo. La Policía de San Juan informó este miércoles que fueron encontrados Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira, ambos de 14 años, quienes permanecían con paradero desconocido desde hacía varios días.

Los casos habían sido difundidos a través del programa provincial “San Juan Te Busca”, una iniciativa destinada a colaborar en la localización de personas desaparecidas mediante la participación ciudadana.

De acuerdo con la información oficial, los dos menores fueron encontrados y se encuentran a salvo. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar donde fueron localizados ni sobre las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

Dos búsquedas activas que finalizaron con buenas noticias

En el caso de Tiziano Benjamín Pereira, la denuncia indicaba que era buscado desde el 17 de julio de 2026, fecha en la que se había perdido contacto con el adolescente.

Por su parte, Alma Antonela Farías había sido vista por última vez el 18 de julio de 2026, situación que activó los protocolos de búsqueda correspondientes.

Durante los días de búsqueda, la Policía solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pudiera ayudar a ubicarlos.

Finalmente, este miércoles se confirmó que ambos adolescentes fueron encontrados, llevando tranquilidad a sus familias y cerrando los operativos de búsqueda iniciados en la provincia.