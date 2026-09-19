Thiago Almada encendió las alarmas en River y en la Selección Argentina durante el partido frente a Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura. El mediapunta debió dejar el campo de juego apenas a los cinco minutos por un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha.

La molestia apareció después de un pase pinchado que intentó realizar para Sebastián Driussi por el sector derecho. Almada hizo gestos hacia el banco para que Lucas Beltrán comenzara a prepararse para ingresar.

Deberá realizarse estudios

El futbolista intentó reincorporarse al partido, pero el dolor continuó y finalmente pidió el cambio. Lucas Beltrán ingresó en su lugar para reemplazar al mediapunta de River.

Almada deberá realizarse estudios en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión. La misma situación encendió las alarmas debido a su reciente convocatoria para la Selección Argentina.

La convocatoria de Scaloni

Almada había sido convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. TyC Sports señaló que, por la molestia, el futbolista quedó prácticamente descartado para esa Fecha FIFA.

Además, el encuentro ante Huracán tuvo otra baja física para River porque Tobías Andrada también pidió el cambio a los 35 minutos por una lesión en el aductor derecho. El mediocampista fue reemplazado por Mauro Arambarri.