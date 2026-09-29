Entre telas, cierres, estampados y diseños pensados para distintos usos nació Almendra, el emprendimiento de Paula Aballay dedicado a la marroquinería artesanal. Carteras, neceseres, cartucheras, organizadores, riñoneras y bolsos forman parte de una propuesta en la que cada pieza busca tener un detalle diferente.

La emprendedora presentó sus creaciones en Yo Emprendo, el segmento de Yo Te Invito conducido por Ana Paula Zabala en HUARPE TV y contó que trabaja principalmente con distintos textiles, entre ellos cordura, y combina colores, estampados y materiales para que cada pieza tenga una identidad propia. “Puede pasar que algunos sean parecidos o del mismo tamaño, pero de diferente motivo”, contó durante su visita al programa.

Además de los modelos que diseña habitualmente, Paula también trabaja por pedido. Los clientes pueden acercarle una idea, una fotografía o una necesidad específica y, a partir de eso, arma el producto junto a ellos.

“Combino y armo con el cliente según la necesidad”, explicó. Así surgieron algunos modelos pensados para usos concretos, como bolsos para llevar botellas, llaves y celulares durante una caminata, organizadores para el auto o diseños adaptados a pedidos especiales.

Entre sus productos aparecen también bolsos de distintos tamaños, accesorios para el mate, neceseres y modelos tipo bandolera o riñonera. Algunos de ellos fueron pensados inicialmente para una función y terminaron encontrando nuevos usos entre los clientes.

Uno de los productos que más disfruta confeccionar son los neceseres, aunque reconoce que también la atraen aquellos diseños que representan un desafío. Entre los que más salida tienen mencionó los “chaulatas” y los bolsos, mientras que de cara al Día de la Madre concentró buena parte de la producción en nuevos modelos y combinaciones.

Cómo nació Almendra

La relación de Paula con la costura comenzó mucho antes de que Almendra se convirtiera en un emprendimiento. Su madre acostumbraba comprar revistas con moldes para confeccionar ropa y, aunque no tenía máquina de coser, cortaba las piezas y luego recurría a una vecina para terminarlas.

Ese recuerdo despertó su curiosidad y, años después, cuando nació su hija mayor, decidió aprender a coser para poder hacerle ropa. “Veía eso de mi mamá y decía: ‘¿Cómo podés crear algo y usarlo?’”, recordó. Luego estudió corte y confección y comenzó a profundizar sus conocimientos. Texto pegado

El paso definitivo hacia la marroquinería llegó durante el segundo año de estudio, cuando una profesora les propuso confeccionar una mochila y un organizador. A partir de ahí comenzó a experimentar con cartucheras, neceseres y otros accesorios.

Primero fueron productos para familiares y conocidos. Después, las personas de su entorno comenzaron a insistirle para que los vendiera. Paula dio el salto y empezó a recorrer comercios para ofrecer sus creaciones. “Lo primero eran las cartucheras”, recordó sobre aquellas primeras ventas. Texto pegado

Actualmente, Almendra lleva alrededor de tres años consolidado como emprendimiento. Las ventas se realizan principalmente a través de Instagram, WhatsApp y recomendaciones de boca en boca, además de algunas ferias y comercios.

Hoy su objetivo es seguir creciendo. El primer sueño es contar con un taller propio, ya que actualmente trabaja desde su casa. Más adelante, espera poder abrir un local donde los clientes puedan acercarse directamente a conocer y comprar sus productos.

Cómo pedir

Los productos de Almendra se pueden encargar por WhatsApp al 264 518 4433 o a través de su cuenta oficial de Instagram: @almendra.marroquineria.