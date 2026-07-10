El incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia española de Almería, se convirtió en el más grave registrado en la historia de Andalucía. El fuego ya arrasó cerca de 4.000 hectáreas y dejó al menos 12 personas fallecidas, según los últimos datos oficiales.

La emergencia mantiene en alerta a cientos de familias de la zona, mientras continúan los trabajos de extinción y rescate. Además, 23 personas permanecen sin ser localizadas y más de 1.150 vecinos fueron evacuados de manera preventiva.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre que se registraron tres denuncias formales por desaparición. También confirmó que durante la jornada comenzaron las autopsias de las víctimas para avanzar en su identificación.

Las autoridades investigan el origen del incendio y las primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable del tendido eléctrico sobre la carretera N-3404A. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que se determinarán responsabilidades en caso de confirmarse fallas en el mantenimiento.

Desde Red Eléctrica aclararon que la línea de alta tensión involucrada no pertenece a esa empresa.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la situación es compleja por las características del terreno, con numerosas zonas habitadas dispersas y áreas de difícil acceso para los equipos de emergencia.

Un operativo con más de 460 efectivos

El operativo desplegado para combatir el incendio cuenta con más de 460 efectivos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) movilizó 200 militares con 70 vehículos, mientras que también participan equipos de la Guardia Civil, Protección Civil y otras unidades de respuesta.

Además, trabajan en la zona cinco aviones anfibios, tres helicópteros, dos drones y más de 120 vehículos destinados a las tareas de extinción y rescate.

Los equipos concentran sus esfuerzos en el sector oeste del incendio, una zona donde durante la noche no pudieron avanzar debido a las condiciones del terreno.

Continúan los desalojos y cortes de rutas

La Guardia Civil realiza operativos de búsqueda dentro de las viviendas ubicadas en las zonas afectadas. Hasta el momento, los rastreos no permitieron encontrar nuevas víctimas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen evacuaciones preventivas y unas 50 personas fueron desalojadas en la zona de Marchal, en el municipio de Lubrín.

El incendio también provocó cortes en importantes vías de circulación. La autovía A-7 permanece cerrada entre los kilómetros 709 y 714, al igual que la carretera autonómica AL-6109.

Los vecinos continúan recibiendo asistencia mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar un incendio que ya es considerado el más grave de Andalucía