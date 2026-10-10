El capitán de la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines, Nicolás Alonso, aseguró que el equipo salió a disputar el partido ante Italia con la actitud necesaria para conquistar la medalla de bronce en los World Skate Games Asunción 2026. Después del triunfo 6 a 4, en el que convirtió dos goles, el delantero destacó la entrega del plantel y consideró que el tercer puesto fue una recompensa merecida por el trabajo realizado durante todo el campeonato.

“Yo creo que nos merecíamos mucho quedar en el podio de este Mundial. Así que nada, salimos a jugar como teníamos que jugar y por suerte se nos dio”, expresó Alonso en diálogo con Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE a Asunción, después del último encuentro de la Albiceleste en Paraguay.

El capitán fue uno de los protagonistas de una victoria que tuvo emociones hasta los últimos segundos. Convirtió el tercer gol argentino, sobre el cierre del primer tiempo, y volvió a aparecer en el complemento para establecer el 5 a 3, dos tantos que resultaron importantes para terminar imponiéndose ante los italianos.

El triunfo también permitió dejar atrás la frustración por la derrota ante España en semifinales, que había terminado con las ilusiones argentinas de disputar la final.

La respuesta del equipo ante Italia

Alonso reconoció que el encuentro por el tercer puesto tuvo momentos difíciles, pero destacó que Argentina consiguió resolver las situaciones decisivas y mantener la ventaja frente a un rival que nunca dejó de buscar el empate.

El capitán también se refirió a algunas decisiones arbitrales que generaron malestar, aunque prefirió no profundizar en la polémica.

“Mucho no quiero hablar de los árbitros. Yo creo que en algunos detallitos se pueden equivocar. Nos perjudicaron un poco, pero bueno, por suerte nosotros pudimos ampliar el resultado y seguir manteniéndolo también”, sostuvo.

Uno de los aspectos que remarcó fue la efectividad del seleccionado, especialmente después de lo ocurrido en semifinales, cuando Argentina no logró encontrar los goles necesarios para superar a España.

“Yo creo que ayer no se nos pudo abrir el arco, hoy por suerte se nos dio”, señaló.

Para el capitán, la victoria ante Italia fue el reflejo del esfuerzo colectivo y de la respuesta de un grupo que, pese a quedar fuera de la pelea por el título, nunca renunció a competir.

“Contentos y orgullosos por el campeonato que hemos hecho con los chicos, porque sé que hemos dado todo por esta camiseta y estoy muy orgulloso”, afirmó.

Una medalla dedicada a su familia

Con el tercer puesto asegurado, Alonso también encontró un momento para disfrutar junto a sus compañeros el cierre de una experiencia mundialista que estuvo marcada por las emociones. “Ahora a disfrutar con los chicos, descansar, ya mañana nos vamos. Así que nada, muy contentos”, expresó.

Pero cuando llegó el momento de dedicar la medalla, el capitán eligió destacar a quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el deporte.

“Le quiero dedicar a toda mi familia, porque la verdad que sin ellos hoy en día no sería nada de lo que soy”, manifestó.

Alonso recordó especialmente el respaldo recibido durante su crecimiento como jugador y agradeció la posibilidad de haber llegado hasta un podio mundialista. “Me han venido apoyando desde que soy chiquito”, destacó.

Así terminó el Mundial para el capitán argentino: con dos goles en el partido decisivo, una medalla de bronce y la satisfacción de haber conducido a un grupo que respondió en su última presentación.

La final quedó como una cuenta pendiente, pero el tercer puesto fue el premio a un plantel que encontró la manera de levantarse y despedirse del Mundial con una victoria.