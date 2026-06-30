A una semana del trágico accidente ocurrido en el Skatepark de La Bristol, en Mar del Plata, donde el adolescente de 15 años que era novio de la única víctima fatal tras ser atropellados por un colectivo fue dado de alta tras permanecer internado en estado crítico.

El joven, identificado como J. G., había sido ingresado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego del siniestro y debió pasar por quirófano, además de permanecer varios días en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante la noche del lunes, y luego de una evolución favorable, fue trasladado en ambulancia a su domicilio, donde continuará con el proceso de recuperación bajo cuidados médicos. “Queda una larga recuperación, pero ya tenemos al flaco en casa de nuevo”, expresó su prima Lourdes en diálogo con el portal 0223.

El accidente ocurrió cuando el adolescente se encontraba junto a su novia, Guadalupe Merlos Dipietro, esperando el colectivo para asistir a un cumpleaños familiar. En ese momento, un colectivo perdió el control y los atropelló.

La joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que J. G. sufrió múltiples traumatismos faciales y una fractura en el brazo. Tras despertar, debió enfrentar la noticia del fallecimiento de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía algunos meses.

En paralelo, otra de las víctimas del siniestro fue trasladada en un vuelo sanitario a su ciudad de origen para continuar con el tratamiento médico cerca de su familia, mientras que otras tres personas permanecen internadas en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho es investigado por la Justicia para determinar las causas del accidente. El conductor del colectivo declaró que se habría producido una falla mecánica en el sistema de dirección, hipótesis que aún está siendo analizada junto a los peritajes técnicos en curso.