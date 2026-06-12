El periodista Chiche Gelblung fue dado de alta este viernes tras permanecer un mes internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, luego de atravesar una serie de complicaciones de salud que incluyeron una caída en su domicilio y una intervención quirúrgica por trombosis.

“Estoy en casa”, confirmó el propio conductor, de 82 años, al regresar a su hogar tras una internación prolongada en la que permaneció bajo estricto monitoreo médico.

Su cuadro se había agravado semanas atrás, luego de sufrir una caída en su casa que le provocó una herida cerca del ojo izquierdo. El episodio derivó en una nueva descompensación que obligó a su internación en el Mater Dei, donde permaneció en observación durante varias semanas.

Durante ese período, fue intervenido quirúrgicamente por una trombosis en uno de sus tobillos, mientras que su evolución fue seguida de cerca por el equipo médico. Dos semanas antes del alta, ya se encontraba estable y sin fiebre, aunque continuaba bajo controles.

El periodista arrastraba antecedentes recientes de salud. A principios de mayo había sufrido una descompensación, y semanas antes había sido internado en el Sanatorio Los Arcos, donde le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En aquella oportunidad, Gelblung había minimizado su estado y desmentido versiones sobre un infarto. Incluso, había decidido retomar su actividad laboral de manera inmediata, pese a las recomendaciones médicas de reposo.

Fiel a su estilo, durante su última internación continuó atento a la actualidad. Incluso, mantuvo contactos telefónicos con programas de televisión donde expresó su preocupación por temas de agenda, entre ellos un reciente caso de femicidio.

Con el alta médica, el histórico conductor inicia ahora una etapa de recuperación en su domicilio, aunque todo indica que su vínculo con el periodismo y la actualidad seguirá tan activo como siempre.