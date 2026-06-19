El proyecto Altar completó una campaña de exploración de cerca de 24.000 metros de perforación con seis equipos de trabajo y avanza en la elaboración de su estudio de prefactibilidad económica, una etapa clave para definir cómo será el futuro desarrollo minero en Calingasta. Así lo informó Javier Robeto, country manager del proyecto, quien explicóa este medio que los trabajos realizados durante la última temporada estuvieron orientados a reunir la información necesaria para dar el siguiente paso en la evaluación técnica y económica del yacimiento.

"La verdad que ha sido una campaña muy exitosa. Hemos perforado cerca de 24.000 metros, todo en perforación de diamantina, para cumplir algunos objetivos muy claros que necesitábamos tener listos para poder avanzar hacia la prefactibilidad económica", afirmó en diálogo con HUARPE.

Además de la perforación, la campaña incluyó tareas vinculadas a la ampliación de la línea de base ambiental y a la construcción de infraestructura destinada a mejorar el conocimiento hidrológico del área.

La etapa que viene

Robeto explicó que el proyecto atraviesa una instancia previa a la búsqueda de financiamiento, enfocada en definir los principales parámetros que determinarán su viabilidad económica.

"No estamos buscando inversores todavía", aclaró.

Según detalló, durante la prefactibilidad se establecerán aspectos centrales como el plan de minado, la cantidad de material a procesar, las alternativas metalúrgicas, la infraestructura eléctrica, la logística y el transporte.

"Es cuando definimos el plan de minado, qué tonelaje se va a procesar, por qué tipo de metodología de metalurgia uno va a obtener el mineral, cómo se van a llevar las líneas eléctricas y cómo se va a hacer el manejo de transporte y logística", explicó.

"No estamos buscando inversores todavía"

El directivo señaló que las perforaciones realizadas durante la última campaña no estuvieron orientadas a nuevos descubrimientos, sino a consolidar información ya conocida sobre el yacimiento.

"Las perforaciones que hemos hecho en esta campaña han sido más de relleno. Ya no es 100% exploratorio buscando cosas nuevas, sino consolidar lo que ya se conoce para poder pasar las etapas de prefactibilidad y factibilidad económica", sostuvo.

Un proyecto de cobre y oro

Altar es un proyecto de cobre y oro ubicado en el departamento Calingasta, cerca del límite con Chile. La iniciativa es desarrollada por Aldebaran Resources y forma parte de uno de los principales distritos cupríferos de San Juan. El proyecto se encuentra en etapa de exploración avanzada y la compañía trabaja en la definición técnica y económica que permitirá determinar las características de una eventual operación minera.

Robeto destacó que el yacimiento presenta una particularidad respecto de otros proyectos cupríferos de la provincia, ya que además del cobre cuenta con un contenido significativo de oro.