La comunidad educativa de San Miguel de Tucumán se encuentra conmocionada tras un gravísimo episodio de violencia escolar. El martes, alrededor de las 14:30, un alumno de 14 años ingresó armado a la Escuela Congreso, ubicada en la calle Congreso al 648, y efectuó un disparo en plena clase de Historia. De manera fortuita, el proyectil fue dirigido hacia arriba y terminó alojado en una de las paredes del aula, evitando que se registraran heridos entre los estudiantes, los docentes y el personal de la institución.

El estruendo generó un instante de extrema tensión y desconcierto en el salón. En un primer momento, el profesor que se encontraba dictando la materia creyó que el ruido correspondía a la explosión de un petardo. Sin embargo, al advertir la gravedad de lo ocurrido y ver al adolescente manipulando el revólver, las autoridades de la escuela activaron de inmediato el protocolo de emergencia y dieron aviso a la fuerza de seguridad. Efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron rápidamente al establecimiento educativo para contener la situación.

Frente a la intervención policial, el menor entregó el arma de manera voluntaria a los agentes. Tras el procedimiento inicial en la escuela, el estudiante fue trasladado junto con su madre al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Horas más tarde, por disposición de la Justicia, el adolescente quedó nuevamente bajo la tutela estricta de su progenitora.

El foco de la investigación judicial y policial se centra ahora en determinar cómo el menor consiguió el revólver y qué lo motivó a llevarlo a la escuela. Las primeras averiguaciones apuntan al entorno familiar del adolescente: los investigadores confirmaron que personas de su círculo íntimo poseen armas de fuego y que al menos una de ellas cuenta con la autorización legal para su tenencia en el domicilio. Resta confirmar si el arma secuestrada pertenece efectivamente a uno de sus familiares y bajo qué circunstancias llegó a manos del chico de 14 años.

Si bien la tragedia logró evitarse y no hubo víctimas, el caso encendió las alarmas y volvió a poner en el centro de la discusión pública los controles de seguridad y las medidas de prevención frente al ingreso de armas a las escuelas.