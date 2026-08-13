El talento, la inclusión y la cultura argentina se encontraron sobre un mismo escenario con el Gran Circo Criollo, una obra teatral protagonizada por alumnos de las escuelas Alfredo Fortabat y Tobal García. La propuesta se realizó en el marco de la Semana de la Educación Especial y reunió a unos 30 estudiantes.

La iniciativa combinó teatro, música, baile y folclore argentino con la temática circense. “Es una obra de teatro en donde podemos mezclar todos los valores folclóricos de la Argentina con la temática del circo”, explicó Silvia Fernández, directora de la Escuela de Educación Especial Alfredo Fortabat, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El Circo Criollo contó con el acompañamiento de las familias. FOTO: DIARIO HUARPE.

Un escenario construido entre dos escuelas

La obra fue preparada por alumnos de ambas instituciones junto a docentes de las áreas de música y teatro. La propuesta buscó que los estudiantes pudieran expresarse a través del arte y mostrar ante sus familias y la sociedad todo lo que son capaces de hacer.

“Hubo alrededor de 30 alumnos que son los actores”, contó Fernández. Detrás de la presentación hubo semanas de ensayos, aprendizaje de letras y preparación de cada una de las escenas.

El desafío de animarse a actuar

Para los estudiantes y docentes, llevar adelante el espectáculo representó un importante desafío. “Ha sido mucho trabajo, mucho ensayo, las familias apoyándolos, ensayando en cada institución”, relató la directora.

Los resultados, sin embargo, superaron las expectativas de quienes acompañaron el proceso. “Nos han sorprendido los chicos porque son muy, muy buenos actores y buenas actrices”, destacó Fernández.

Una mirada puesta en las posibilidades

La propuesta también permitió que las familias descubrieran nuevas capacidades en sus hijos. La directora explicó que en Educación Especial se busca trabajar desde las potencialidades de cada estudiante y no desde aquello que no puede hacer.

“La familia se sorprende de lo que puede llegar a ser su hijo”, sostuvo Fernández. Para los estudiantes, presentarse ante el público significó además una experiencia de crecimiento personal y una oportunidad para fortalecer su confianza.

“Queremos que nos vean”

En el marco de la Semana de la Educación Especial, Fernández dejó un mensaje a la sociedad y pidió profundizar la inclusión. “Educación Especial siempre tiene que estar incluida en cada trabajo, en cada evento, en cada organización”, afirmó.

La directora remarcó que el objetivo es visibilizar los talentos de los estudiantes y derribar prejuicios. “No somos algo aparte, sino que podemos hacer lo mismo que una persona sin discapacidad”, concluyó.