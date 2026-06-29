Alumnos del programa ATP intervienen en instituciones de San Juan

El programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) continúa consolidándose como una herramienta para fortalecer la capacitación en oficios y generar oportunidades de empleo en San Juan. A través de sus prácticas finales, los alumnos no solo adquieren experiencia en escenarios reales, sino que también realizan obras que benefician a clubes, uniones vecinales e instituciones de distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, ofrece cursos vinculados a oficios de alta demanda laboral, como plomería, electricidad básica, reparación de lavarropas, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, sistemas de riego y mantenimiento edilicio, entre otros.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que las evaluaciones finales se desarrollan mediante intervenciones concretas en espacios comunitarios, permitiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos mientras colaboran con instituciones que necesitan mejoras en su infraestructura.

Obras que benefician a las comunidades

Las acciones ya se reflejan en distintos puntos de la provincia. En Albardón, los alumnos del curso de Mantenimiento Edilicio General realizaron una instalación hidráulica completa en la Unión Vecinal Lote Hogar Nº6, incluyendo la colocación de un tanque de agua, cañerías de termofusión y mochilas para sanitarios.

En Sarmiento, quienes cursaron Plomería Básica renovaron la infraestructura del Club Atlético General Belgrano mediante la instalación de un nuevo tanque, cañerías y duchas para la institución.

En Zonda, el grupo de Mantenimiento Integral de Cabañas ejecutó una instalación eléctrica completa en las instalaciones del Club Atlético Recabarren, mientras que en San Expedito, departamento Caucete, los alumnos de Electricidad Básica llevaron energía eléctrica y conectaron sistemas de ventilación en las habitaciones de la curia de la capilla local.

Formación con impacto social

Desde la Dirección de Empleo y Formación, responsable de ejecutar el programa, destacaron que este tipo de intervenciones se replica de manera permanente en distintos departamentos de San Juan.

El objetivo es brindar herramientas concretas para facilitar la inserción laboral de los participantes, al mismo tiempo que se fortalece el trabajo comunitario mediante la recuperación y mejora de instituciones que cumplen un rol social clave.

Con esta modalidad, el programa ATP no solo apuesta a la capacitación técnica, sino que también promueve valores de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo, generando un impacto positivo tanto en quienes se forman como en las comunidades que reciben las obras.