Un aluvión provocado por intensas lluvias dejó al menos seis muertos y graves daños en sectores residenciales de Santiago de Chile. El fenómeno afectó unas 200 hectáreas en la zona precordillerana de la capital y cubrió de agua y barro calles, vehículos y viviendas.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró a la comuna de Las Condes como zona de catástrofe. La medida busca disponer de los recursos necesarios para asistir a los damnificados y avanzar con las tareas de rescate.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó el saldo de seis personas fallecidas y señaló que los equipos continúan trabajando para establecer si existen más personas afectadas.

El barro cubrió calles y viviendas

Las imágenes registradas durante la emergencia mostraron la fuerza de la corriente y el impacto sobre distintos sectores de Santiago. Vehículos quedaron atrapados o fueron arrastrados por el agua y el lodo, mientras varias viviendas resultaron inundadas.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que los equipos de emergencia se concentraron en asistir a personas que quedaron atrapadas dentro de sus viviendas.

“Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas”, señaló la jefa comunal.

Bomberos también desplegó operativos en las zonas más afectadas. El comandante Giorgio Tromben indicó que los equipos coordinaron las tareas de rescate y se mantuvieron preparados ante nuevas eventualidades.

Una intensa lluvia en pocos minutos

La meteoróloga Allison Göhler explicó que el aluvión se produjo tras el desplazamiento de una línea de tormentas de norte a sur, que descargó 10 milímetros de lluvia en apenas media hora.

El agroclimatólogo Patricio González Colville vinculó el episodio con temporales de gran intensidad asociados a ríos atmosféricos, fenómenos que han generado consecuencias en distintas regiones del territorio chileno.

Durante este viernes, los equipos de emergencia continuaron trabajando en los sectores más comprometidos, mientras las imágenes de vehículos atrapados en el barro y personas rescatadas de viviendas reflejaban la dimensión de la emergencia.

La situación mantiene bajo atención a la zona precordillerana de Santiago, donde las autoridades buscan completar las tareas de rescate y determinar el alcance total de los daños provocados por el aluvión.