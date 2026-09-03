Boca consiguió una sufrida clasificación ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido terminó 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el pase a la siguiente ronda tuvo que definirse desde los doce pasos.

La gran figura de la noche fue Álvaro Montero, quien atajó dos penales y fue determinante para que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impusiera por 4-3.

El arquero colombiano detuvo los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que Tomás Marchiori, arquero de Vélez, también contuvo un disparo: el de Enner Valencia.

Un final dramático antes de los penales

El encuentro tuvo un desenlace cargado de tensión. Cuando se acercaba el final, Vélez tuvo una enorme oportunidad para quedarse con la clasificación.

A los 44 minutos del segundo tiempo, Montero cometió una falta dentro del área sobre Simón Escobar y el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal para el Fortín.

Dilan Godoy fue el encargado de ejecutarlo, pero su remate terminó pegando en el palo. Montero había elegido el otro lado y Boca volvió a respirar.

Finalmente, el empate sin goles llevó la definición a los penales.

Así fue la tanda

Lautaro Blanco abrió la serie para Boca y convirtió. Luego, Montero le atajó el remate a Elías Gómez.

Kevin Zenón volvió a marcar para el Xeneize y Joaquín García descontó para Vélez. Después, Marchiori le contuvo el disparo a Enner Valencia, mientras que Simón Escobar convirtió para igualar la tanda.

Leonel Flores puso nuevamente en ventaja a Boca y Rodrigo Aliendro empató para el Fortín. Carlos Palacios convirtió el cuarto remate xeneize y dejó toda la responsabilidad en Thiago Silvero.

El defensor de Vélez no pudo con Montero, que se arrojó hacia su derecha y contuvo el disparo para sellar el 4-3 definitivo.

Boca va por Racing

Con esta victoria, Boca se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina. Su próximo rival será Racing, en los cuartos de final.

Para Montero, además, fue otra actuación decisiva en una definición desde los doce pasos. El colombiano ya había sido importante para Boca en la clasificación ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Después del partido, el arquero destacó la importancia de estar preparado para este tipo de situaciones: “Tenemos que actuar cuando se presentan las ocasiones. A veces sale, a veces no. Es nuestro trabajo, tenemos que seguir mejorando, trabajando y preparándonos”.

La noche que pudo terminar con Montero como villano por el penal cometido en el final terminó convirtiéndolo en el gran héroe de Boca.