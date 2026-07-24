Álvaro Montero tuvo su estreno oficial con la camiseta de Boca en el partido frente a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El arquero colombiano, una de las incorporaciones del último mercado de pases, fue elegido por el cuerpo técnico para ocupar el arco xeneize y dejó una marca histórica incluso antes del pitazo inicial.

Con sus 2,01 metros de altura, Montero se convirtió en el futbolista más alto que haya vestido la camiseta de Boca. El colombiano superó a todos los jugadores que pasaron por la institución y estableció un récord que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El guardameta llegó procedente de Vélez, donde fue una de las figuras del equipo gracias a sus destacadas actuaciones. Además, integró el plantel de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, aunque no sumó minutos durante el certamen.

En su debut con la camiseta azul y oro, Montero respondió cuando fue exigido. Durante el primer tiempo evitó la caída de su arco con una gran atajada ante un remate de Martín Sarrafiore, una intervención que fue celebrada por los hinchas presentes en La Bombonera.

Con experiencia internacional y un importante recorrido en el fútbol sudamericano, el arquero colombiano buscará afianzarse como una pieza clave del equipo. Su debut y el récord por su estatura marcaron el inicio de una etapa que genera expectativas entre los simpatizantes de Boca.