Boca recibió una noticia positiva de cara a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield: Álvaro Montero no fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA de noviembre. El entrenador Néstor Lorenzo había incluido al arquero en la prelista, pero finalmente decidió no incorporarlo a la nómina oficial.

La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, ya que el colombiano estará disponible para el compromiso del Xeneize. En la convocatoria anterior, Montero había sido titular en uno de los encuentros de su selección y se había perdido los cuartos de final ante Racing.

Boca tendrá una sola baja por la fecha FIFA

Los amistosos de Colombia frente a Chile están previstos para el 13 y el 17 de noviembre. Al no ser citado, Montero podrá permanecer en el país y afrontar el partido decisivo con Boca.

La situación se suma a la de Miguel Merentiel, quien tampoco fue convocado por Uruguay y estará a disposición del equipo. De esta manera, el único futbolista de Boca que deberá viajar para sumarse a su selección y no estará ante Banfield será Williams Alarcón, citado por Chile.