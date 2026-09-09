Álvaro Montero viajó a Colombia luego del fallecimiento de su abuela y fue licenciado por Boca para acompañar a su familia. El arquero todavía no tiene definido cuándo regresará a la Argentina.

La situación se produce después de su destacada actuación en la victoria 1-0 ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Montero tuvo intervenciones importantes y sumó su sexta valla invicta desde su llegada al Xeneize.

¿Quién atajará ante Central Córdoba?

El próximo compromiso de Boca será ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el viernes a las 21:30 en La Bombonera.

Por la proximidad del partido, todo indica que Leandro Brey será quien ocupe el arco si Montero no consigue regresar a tiempo. El cuerpo técnico todavía espera conocer cuándo podrá volver el colombiano.

El respaldo de Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena fue consultado sobre la situación del arquero después del triunfo ante San Pablo. El entrenador calificó como una “gran actuación” el partido de Montero y explicó que el club decidió licenciarlo por la situación familiar que atraviesa.

Montero se viene afianzando en el arco de Boca después de algunas dudas en sus primeros partidos. Sus actuaciones ante Lanús y en la definición por penales frente a Vélez por Copa Argentina le permitieron sumar confianza.