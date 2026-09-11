Con la llegada de la primavera, los espacios exteriores vuelven a convertirse en protagonistas y muchas personas buscan plantas que aporten color sin demandar demasiado mantenimiento. Entre las alternativas recomendadas para esta época se encuentra el alyssum (Lobularia maritima), una especie de crecimiento bajo que se adapta especialmente bien a lugares pequeños.

La planta se destaca por su floración abundante y por el aroma dulce de sus pequeñas flores, que además pueden atraer abejas y otros polinizadores. Por su tamaño y forma de crecimiento, es una opción para quienes cuentan con poco espacio pero quieren sumar color al jardín, patio o balcón.

Por qué es ideal para espacios pequeños

El alyssum tiene un porte compacto y rastrero. Según la información difundida por la Royal Horticultural Society, suele alcanzar unos 10 centímetros de altura, aunque se extiende lateralmente y puede cubrir la superficie donde se encuentra plantado.

Sus diminutas flores aparecen agrupadas en racimos y pueden presentar tonos blancos, rosados o violetas. Además de su atractivo visual, desprenden un aroma dulce que caracteriza a esta especie.

Por estas características, puede cultivarse tanto en macetas y jardineras como en canteros y balcones, donde forma una especie de manto floral durante buena parte de la temporada.

Cómo sembrar alyssum en primavera

La época recomendada para sembrar esta planta comienza a partir del 21 de septiembre, cuando las temperaturas empiezan a subir y los días se hacen más largos.

El procedimiento es sencillo:

Elegir una maceta que tenga buen drenaje. Colocar un sustrato liviano y aireado. Distribuir las semillas sobre la superficie y cubrirlas apenas con tierra. Regar suavemente y mantener el sustrato húmedo durante la germinación. Ubicar la maceta en un lugar donde reciba varias horas de sol.

Los cuidados que necesita

Una vez establecida, es una planta de bajo mantenimiento. Lo ideal es colocarla a pleno sol o en un espacio muy luminoso y realizar riegos moderados.

La recomendación es dejar que el sustrato se seque parcialmente entre cada riego para evitar el exceso de humedad. De esta manera, la planta puede desarrollarse sin requerir una atención constante.

Para estimular una nueva floración también es conveniente retirar las flores marchitas. Una poda ligera después de la primera floración puede ayudar a que produzca una nueva tanda de flores y extender su atractivo durante toda la primavera y buena parte del verano.