La Oreja de Van Gogh inició la gira «Tantas cosas que contar», con Amaia Montero de regreso como vocalista original, casi dos décadas después de su salida del grupo.

De acuerdo con el material publicado por Diario AS, asistentes y usuarios de redes sociales cuestionaron la entonación de Montero y señalaron que los coros del grupo llegaban a cubrir su voz. También criticaron fallas técnicas en el sonido del recinto.

La presentación se realizó en el Pabellón Príncipe Felipe, en Zaragoza. Parte de las críticas también se dirigió al aspecto físico de la cantante y a su salud, un tema que provocó un debate en internet. El material consultado señala que Montero no había hecho declaraciones sobre los comentarios relacionados con ese concierto.

El mismo artículo recuerda que, después de una presentación del 9 de mayo en el Bizkaia Arena de Bilbao, usuarios de redes cuestionaron la técnica vocal de Montero y apuntaron a problemas con los monitores de audio.

El artículo también recoge que, a mitad de ese recital, Montero habría dicho «lo hago fatal».

Tras el concierto de Bilbao circularon rumores sobre una posible cancelación de las siguientes presentaciones. Sin embargo, el texto indica que no se canceló el resto de la gira: se quitaron cuatro canciones del repertorio oficial, con el objetivo de cuidar a la cantante.

La gira tiene fechas anunciadas en España y Latinoamérica.

Para 2027, el mismo listado consigna conciertos en Bogotá el 12 de marzo y en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo.