Amalia Granata fue captada en el hotel de Robbie Williams: ¿reviven el pasado?

Las cámaras registraron la llegada de Amalia Granata al lujoso Hotel Faena en Puerto Madero, sitio elegido por Robbie Williams durante su estadía en el país. El cantante británico desembarcó en Buenos Aires para cumplir con una serie de recitales con entradas vendidas en miles de pesos. La presencia de la funcionaria generó sorpresa inmediata debido al intenso romance mediático que ambos compartieron hace más de dos décadas.

La periodista Nazarena Di Serio captó la imagen del ingreso de la diputada a las instalaciones y el material se viralizó en la pantalla de TN Central. La escena reavivó las especulaciones sobre una cita secreta entre la figura política y la estrella internacional. Frente a los rumores, la comunicadora Sofía Kotler brindó detalles de la versión oficial entregada por la propia protagonista al canal de televisión.

Según explicaron en la emisión radial y televisiva, la exmodelo no acudió al edificio para mantener una reunión privada con el intérprete británico. Granata aclaró a la producción que su presencia respondía exclusivamente a la invitación de un cumpleaños privado dentro de los salones del establecimiento. La explicación buscó frenar cualquier interpretación sobre un nuevo acercamiento sentimental entre las dos personalidades.

La relación entre ambas figuras comenzó en el año 2004 luego de una participación en el programa VideoMatch. En aquella oportunidad, el músico la observó en el estudio y pidió a su entorno que gestionara un encuentro personal. Tras aceptar la propuesta, la rosarina vivió una breve historia de amor que transformó de manera radical su perfil mediático en todos los medios de comunicación.