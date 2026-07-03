Este jueves, la agrupación Amas de Casa del País, difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de definiciones en torno al proceso que analiza la asignación de capacidad de transporte eléctrico en la línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo, una infraestructura clave para el abastecimiento energético provincial.

El planteo surge luego de que la organización realizara una presentación formal ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en el marco del debate vinculado al proyecto minero Vicuña, que impulsa el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

En el documento, Amas de Casa cuestiona la falta de respuestas de los organismos nacionales encargados de resolver el expediente y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para San Juan una eventual asignación de gran parte de la capacidad disponible de la línea.

"Denunciamos el silencio institucional nacional, que profundiza la enorme preocupación de todos los usuarios residenciales de la provincia ante la posibilidad de otorgar al proyecto minero Vicuña la administración del 90% del recurso energético de la línea de interconexión en 500", sostuvo la dirigente.

La entidad vinculó además la discusión con la situación energética que atraviesa la provincia y consideró que cualquier decisión debe contemplar las necesidades futuras de los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

"Las corporaciones multinacionales no pueden llevarse nuestra infraestructura pública gratis mientras los hogares, las escuelas y las pymes se quedan sin la energía vital para vivir y desarrollarse", afirma el comunicado.

Desde la organización también reclamaron una postura más activa del EPRE. Si bien reconocieron las observaciones que el organismo provincial presentó durante la audiencia pública nacional, consideraron que es necesario profundizar las gestiones para evitar que eventuales costos o limitaciones futuras recaigan sobre los usuarios sanjuaninos.

"Los sanjuaninos necesitamos que nuestra autoridad de control no se limite a esperar expedientes administrativos. El EPRE debe alzar la voz y agotar todas las acciones judiciales y políticas necesarias para garantizar que los costos de estas empresas no se trasladen a las tarifas de las familias e industrias locales", señala el comunicado.

La discusión sobre la línea de 500 kV se encuentra actualmente bajo análisis del ENRE. Durante la audiencia pública realizada el 3 de junio, distintos actores plantearon observaciones sobre el impacto que podría tener la asignación de capacidad de transporte eléctrico para el desarrollo de grandes proyectos mineros.

"Apoyamos el crecimiento, la generación de empleo y las nuevas inversiones en San Juan, pero el desarrollo no puede construirse apagando el futuro de los sanjuaninos", concluye el comunicado.