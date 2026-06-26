Con la llegada del receso invernal, la Secretaría de Ambiente de San Juan prepara una serie de actividades gratuitas en el Parque de la Biodiversidad, pensadas para toda la familia y con un fuerte eje educativo y ambiental. Las propuestas son gratuitas.

En ese marco, la directora de Ecología Urbana, Melisa Olivero, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta incluye visitas guiadas y distintas experiencias recreativas que buscan acercar a niños, jóvenes y adultos al conocimiento de los ecosistemas locales.

El parque, considerado un espacio clave de conservación, ofrece un recorrido que integra acuario, área de piscicultura, laboratorio, vivero y senderos que conectan lagunas donde habitan especies locales.

Dentro de las actividades programadas para las vacaciones de invierno se destacan el Ecocinema, funciones de títeres, espectáculos de magia y una tarde de infusiones con té y pintura elaborada con pigmentos vegetales, una propuesta pensada para todas las edades.

Además, se realizará la jornada “Guardianes del Agua”, una experiencia de pesca responsable en la que los niños podrán participar en la captura de mojarras en una de las lagunas del predio, con modalidad de devolución. El objetivo es promover el cuidado de la fauna y el respeto por los ecosistemas acuáticos.

Las propuestas se desarrollan de manera conjunta con otras áreas como Anchurá y Parque Sarmiento, también dependientes de la Secretaría de Ambiente. Toda la información, junto con las inscripciones previas, se publica en los canales oficiales del organismo.

Dónde ver las propuestas

Para más información de las actividades de Secretaría de Ambiente se puede buscar en sus redes sociales: Instagram/@ambiente.sanjuan ó Facebook/Ambiente San Juan