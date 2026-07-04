La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable incorporó 600 reproductores de pejerrey al dique Punta Negra como parte de un plan destinado a fortalecer el ciclo reproductivo natural de la especie y preservar el equilibrio del ecosistema acuático del embalse.

Los ejemplares liberados tienen entre 20 y 25 centímetros de longitud, un tamaño que aumenta sus posibilidades de supervivencia frente a los depredadores en comparación con los alevines. De esta manera, se busca favorecer la reproducción natural y garantizar una mayor presencia de la especie en el dique.

Los ejemplares de pejerrey.

La siembra se llevó a cabo durante el invierno, una época considerada favorable para este tipo de intervenciones. Las bajas temperaturas reducen el estrés que sufren los peces durante el traslado y la liberación, además de facilitar su adaptación al nuevo ambiente y disminuir el riesgo de enfermedades.

Otro de los beneficios de realizar esta tarea en esta estación es que los ejemplares cuentan con varios meses para adaptarse antes de la llegada de las altas temperaturas del verano. Durante ese período también suele registrarse una menor actividad de pesca y una menor presión de otras especies depredadoras, condiciones que favorecen su desarrollo.

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que esta acción forma parte de las políticas de manejo de los recursos naturales que buscan conservar la biodiversidad acuática de la provincia y fortalecer una especie de importancia tanto ecológica como recreativa.

Con esta incorporación de reproductores, el organismo apunta a consolidar el equilibrio del ecosistema del dique Punta Negra y promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante acciones respaldadas por criterios técnicos y ambientales.