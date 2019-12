Ameal confía en que ganará la elección de presidente de Boca

Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca Juniors por el Frente para la Recuperación de la Identidad Xeneize, dijo hoy que "no vamos a hablar de cifras, pero estamos muy bien y todo indica que ganaremos la elecciones" que se realizarán el domingo próximo en el club de la Ribera.



"Pero no queremos saber nada de triunfalismos y por eso le decimos al socio que vaya a votar, que la concurrencia masiva de votantes será la garantía de nuestro triunfo", señaló Ameal esta tarde en diálogo con el canal de cable Fox Sports.



Consultado sobre la forma en que crecerían las posibilidades de la fórmula que encabeza junto con el conductor radial Mario Pergolini, Ameal sostuvo que "hay un cálculo de que sumando entre 15 y 20 mil votos, la elección estaría ganada".



"Por eso insistimos con la importancia de venir a votar, porque una concurrencia flaca le conviene al oficialismo", que encabeza Cristian Gribaudo y que representa al presidente saliente Daniel Angelici, fue la estimación que hizo Ameal.



Consultado sobre los motivos de su confianza para ganar las elecciones del club con mayor cantidad de socios en la Argentina (el padrón de Boca tiene 84 mil personas habilitadas para votar), Ameal destacó la presencia de Juan Román Riquelme como candidato a vocal, quien ocupará el cargo de vicpresidente segundo en caso de triunfar su lista.



"Riquelme es nuestro salto de calidad y es quien ilusiona al mundo Boca. Desde junio veníamos hablando con él, confió en nuestro proyecto en el cual nunca hablamos de plata, y nos eligió porque hablamos el mismo idioma, el del amor por nuestro club", dijo Ameal, empresario de 71 años, quien fue presidente entre fines de 2008 y el 11 de diciembre de 2011.



"Hasta que Román anunció que se sumaba a nuestra lista, era el ídolo de todos. Y una hora después pasó a ser el enemigo de las otras dos lisas y el depositario de sus diatribas. Hasta ahora pararon de agredirlo. Y eso es porque Riquelme no se alquila ni se vende, y porque todo no se puede comprar en la vida", agregó.



Consultado sobre el tono de la campaña electoral, Ameal dijo que "es una campaña dura porque así lo dispuso el oficialismo. Nosotros tenemos propuestas, ellos protestan, y el que protesta siempre pierde".



"Se debería haber votado el fin de semana pasado, cuando el equipo jugó de local, como sucede siempre. ¿Por qué resolvieron votar cuando el equipo juega de visitante? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que al oficialismo le conviene que vote menos gente", agregó.



Finalmente, respecto de los dichos de Angelici para que los socios vayan a votar con la camiseta del ídolo xeneize, Ameal se mostró más que desconfiado: "Mienten todo el tiempo y no se les puede creer nada. Por eso les digo a los socios que no vayan a votar con la camiseta que diga Riquelme para evitar cualquier problema y cuidar todos los detalles. Pero sí hay que votar la lista que lleva el nombre de Román", concluyó.