Ameal insiste con postergar la vuelta del fútbol y apunta contra la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, insistió con postergar la reanudación del campeonato argentino, prevista para el último fin de semana de enero, y apuntó contra la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al asegurar que su club está "en contra del doble comando".



El dirigente "xeneize" no confirmó si asistirá a la reunión de clubes prevista el miércoles próximo para definir la vuelta del torneo local, pero reafirmó su postura de demorarla una semana y fue más allá cuando reclamó que la organización de los campeonato retorne al ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Todavía no sabemos si vamos a ir a la reunión del miércoles pero nosotros estamos a favor de lo que plantea AFA. Estamos en contra del doble comando, ese es el camino", aseguró el presidente de Boca en diálogo con Télam, después de la presentación de la nueva camiseta Adidas.



"Tenemos que organizar los campeonatos, tenemos que organizar todo -redobló-. Estamos a favor de que se suspenda la fecha y esperemos que se tome esa decisión que es la más lógica y adecuada a estos momentos".



Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing Club y otros clubes de la Primera División plantearon que la Superliga no se reanude el fin de semana que comienza el 24 de enero para reducir el perjuicio que le genera a distintos equipos la convocatoria de los jugadores al seleccionado sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia, del 18 de enero al 9 de febrero.



De otro lado, sólo River Plate manifestó su intención de respetar lo acordado en cuanto al calendario del fútbol oficial, que en rigor comenzará el domingo 19 de enero con el clásico que los "millonarios" jugarán ante Independiente en Avellaneda, pendiente de la 14ta. fecha.



Por otra parte, Ameal le reclamó a su antecesor en el cargo, Daniel Angelici, que "renuncie" al puesto de representante de Boca en AFA que todavía ostenta pese a su mandato vencido. "Seguimos esperando que lo haga, pero ese no es un tema para hablar ahora", se excusó el mandatario "xeneize", vencedor de las elecciones el pasado 16 de diciembre con la fórmula que compuso junto a Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.



Ameal tampoco quiso explayarse sobre la situación de Boca en el mercado de pases ni confirmar la incorporación del mediocampista Guillermo "Pol" Fernández, por quien hay acuerdo para que se transforme en el primer refuerzo del plantel que dirige Miguel Ángel Russo.



"Los periodistas saben más que nosotros. Lo digo siempre y lo vuelvo a reiterar. Somos serios cuando tengamos la confirmación de algo lo vamos a dar. Por ahora hay charlas conversaciones que son lógicas en un receso como éste y con el libro de pases abierto", explicó.



En cambio, sí abundó sobre la nueva camiseta de Boca confeccionada por la marca deportiva alemana, que interrumpe un vínculo de 24 años con la firma Nike.



"La camiseta nueva es muy parecida a la del '81 y espero que podamos festejar como en aquellos tiempo. Es muy linda, tanto la titular y como la suplente y me van a gustar más cuando ganemos con cualquiera de las dos", dijo sobre los modelos que restituyen una alianza que se dio entre 1980 y 1993.



"En el primer día ya hubo récord de ventas. La gente de la nueva marca esta muy contenta por esto. Nosotros sabemos lo que es Boca. Y eso le da animo a la empresa deportiva de estar trabajando ahora con nosotros", celebró.



Adidas y Boca hicieron la presentación de la nueva casaca en un acto sobre el paseo Caminito en el barrio de La Boca, que culminó con una reunión en el Museo de la Pasión Xenieze ante más de cien personas.



La empresa líder de indumentaria deportiva y Boca firmaron contrato por diez años. El equipo volverá a tener la marca con la que se consagró campeón del Metropolitano 1981, con Diego Maradona como símbolo.



El estreno de la camiseta de las tres tiras será el próximo jueves desde las 22 en un amistoso ante Universitario de Perú en el estadio Bicentenario de San Juan.