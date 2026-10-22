La muerte de un niño de 10 años en Fiambalá, Catamarca, por una infección provocada por la llamada ameba “comecerebros” mantiene en marcha una investigación sanitaria para determinar dónde se produjo la exposición al microorganismo. Las autoridades recolectaron muestras de agua y superficies en distintos lugares que el menor habría frecuentado y esperan los resultados de laboratorio.

El diagnóstico de meningoencefalitis amebiana primaria fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante un estudio molecular realizado sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. La infección es causada por Naegleria fowleri, un microorganismo que puede encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas.

Tras conocerse el caso, el complejo de las Termas de Fiambalá quedó cerrado de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas que confirmen que el niño se haya infectado en ese establecimiento.

Analizan los lugares que visitó antes de enfermarse

Los equipos sanitarios buscan reconstruir las actividades del niño durante los 12 días previos al inicio de los síntomas, período que coincide con el intervalo posible de incubación de la enfermedad.

Para avanzar con esa tarea, tomaron muestras ambientales en sitios identificados a partir de testimonios de familiares y personas cercanas al menor. Los resultados serán evaluados junto con la investigación epidemiológica para intentar establecer el origen de la infección.

La ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, señaló que todavía no se pudo determinar dónde ocurrió el contagio. Las autoridades consideran que, por ahora, se trata de un caso aislado y no informaron otros episodios relacionados.

Qué es la ameba comecerebros y cómo se transmite

Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede desarrollarse en determinados ambientes de agua dulce, especialmente cuando las temperaturas son elevadas. En casos muy poco frecuentes, puede provocar una infección grave del sistema nervioso central conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y el microorganismo alcanza el cerebro. No se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada, por lo que las autoridades descartaron un riesgo de contagio para los familiares, convivientes y el personal de salud que atendió al niño.

Los primeros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Debido a que el cuadro puede avanzar rápidamente, la aparición de síntomas después de una posible exposición requiere atención médica urgente.

Una hipótesis que todavía debe comprobarse

Entre las explicaciones planteadas por especialistas figura la posibilidad de que aves migratorias hayan transportado el microorganismo hasta la zona. Sin embargo, se trata de una hipótesis que aún no fue confirmada y no permite establecer el origen del caso.

Mientras continúan los análisis, las autoridades buscan determinar si existió exposición en las termas o en otro ambiente visitado por el niño. La investigación deberá aportar evidencia para identificar la posible fuente y definir si corresponde adoptar nuevas medidas sanitarias.