Amenaza de bomba al Centro Cultural de Media Agua: desalojaron el lugar

Una mañana de gran incertidumbre se vivió en la localidad de Media Agua cuando un llamado al 911 alertó sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en el Centro Cultural. Ante esta situación, efectivos de la Policía y Bomberos iniciaron de inmediato un protocolo de seguridad que incluyó el retiro preventivo de todas las personas del establecimiento.

Debido a la ubicación estratégica del edificio, situado en las cercanías del Juzgado de Paz y la seccional octava, el alcance del operativo fue mayor. Las autoridades decidieron interrumpir el tránsito en las arterias próximas para facilitar la labor de los especialistas y proteger a los vecinos.

El comisario Roberto Garcia, responsable de la sede policial mencionada, explicó que el despliegue generó una lógica preocupación en el área. Según indicó el funcionario sobre el procedimiento realizado en conjunto con el Juzgado de Paz y la comisaría, las personas que se encontraban en los espacios fueron evacuados con el objetivo de resguardar su integridad física mientras se aguardaba la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de San Juan.

Las tareas de inspección fueron registradas en imágenes por el medio Sarmiento Al Día, donde se reflejó el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la jornada. El desalojo se mantuvo vigente hasta que se pudo garantizar que el sitio fuera seguro para retomar las actividades habituales.