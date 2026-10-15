Una amenaza de bomba provocó la evacuación del Centro Cívico de San Juan durante la tarde de este jueves 15 de octubre. El llamado ingresó al 911 alrededor de las 18.10 y obligó a desplegar un operativo de seguridad que incluyó el desalojo de unas 70 personas. El fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, a DIARIO HUARPE confirmó que la Justicia investiga el origen de la comunicación y que el responsable sería un hombre mayor de edad.

Según explicó el funcionario judicial, la advertencia fue breve y directa. La persona que se comunicó con el servicio de emergencias aseguró que había una bomba en el Centro Cívico, sin brindar mayores precisiones. Ante esta situación, se activó inmediatamente el protocolo de emergencia para resguardar a quienes permanecían en el edificio.

Al momento del llamado, cerca de 70 personas se encontraban trabajando en las instalaciones. Además, se desarrollaba una jornada nacional de juristas, por lo que sus participantes también debieron abandonar el lugar de manera preventiva.

El comisario mayor Sergio Ávila, jefe interino de la Dirección de Operaciones, explicó a este medio que la evacuación se concretó de manera rápida y ordenada. Los presentes fueron trasladados hacia los puntos de encuentro establecidos, entre ellos el sector del reloj de la Plaza de España.

La Fiscalía investiga al responsable de la amenaza

El fiscal Plaza confirmó que la UFI Genérica abrió un legajo judicial y dio intervención a Delitos Complejos para intentar identificar al autor de la llamada. Las primeras averiguaciones apuntan a que se trataría de una persona de sexo masculino y mayor de edad, aunque todavía no se logró establecer su identidad.

"Advertimos que es una persona mayor de edad, por lo menos por la voz", señaló el funcionario.

Los investigadores buscarán determinar el número telefónico desde el que se realizó la amenaza y establecer si la comunicación provino de un teléfono fijo o celular. Para ello, se dispusieron las primeras medidas judiciales destinadas a rastrear su origen.

Bomberos inspeccionó el Centro Cívico piso por piso

Mientras avanzaba la investigación, personal de la División Explosivos de Bomberos, junto con efectivos policiales y de la Brigada de la Unidad Fiscal, comenzó una inspección exhaustiva de las instalaciones.

El procedimiento incluyó recorridas piso por piso para descartar la presencia de algún artefacto explosivo. Paralelamente, se dispuso un operativo preventivo en los alrededores del Centro Cívico para evitar que las personas se acercaran al edificio.

Plaza aclaró que la prioridad fue garantizar la integridad física de los trabajadores, asistentes a la jornada de juristas y personas que circulaban por las inmediaciones.

Hasta el momento de las declaraciones, no se había confirmado la presencia de explosivos y continuaban las tareas de inspección. La investigación judicial seguirá su curso para identificar al responsable de la amenaza.