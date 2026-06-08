

El edificio del Ministerio de Economía de la Nación fue desalojado en las últimas horas, tras una amenaza de bomba a raíz de dos llamados anónimos por teléfono.

Los trabajadores y trabajadoras de la cartera debieron dejar el establecimiento poco después, en el marco de un importante operativo de seguridad.

Según informó la Comisión Interna del Ministerio, se registraron dos llamados telefónicos con amenazas de bomba, luego de los cuales intervino la Policía Federal Argentina (PFA), que ordenó la evacuación.

Evacuado el edificio, ingresaron perros de la policía y un escuadrón antibombas para revisar el establecimiento. “Están realizando la inspección del lugar”, señalaron fuentes de la PFA.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se encontraba en el edificio al momento de la amenaza, en una reunión con Iván Duque, expresidente de Colombia.