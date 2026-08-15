Una grave amenaza sacudió este viernes a la comunidad educativa de la Escuela Cristo Obrero, en Morón, luego de que personal del establecimiento encontrara un sobre con una munición y una nota intimidatoria dirigida a los directivos.

El hallazgo se produjo cerca de las 6:45, cuando una integrante del personal de limpieza encontró el paquete debajo de la puerta principal del colegio. De inmediato, avisó a la directora, quien dio intervención a las autoridades.

Según fuentes policiales, el mensaje exigía suspender los viajes de egresados previstos para la próxima semana y advertía sobre posibles consecuencias si la institución no cumplía con el pedido.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al establecimiento y constataron que el sobre estaba dirigido a las autoridades escolares. En su interior encontraron una bala junto con la nota amenazante.

Investigan quién dejó el sobre

La UFI N°7 de Morón quedó a cargo de la investigación, que fue caratulada como intimidación pública.

Los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la escuela y en la recopilación de testimonios para intentar determinar quién dejó el paquete.

También intervino personal especializado para preservar la evidencia. La munición y la carta serán sometidas a distintos análisis con el objetivo de detectar posibles rastros o huellas que permitan avanzar en la identificación del responsable.

Mientras avanza la investigación, la Escuela Cristo Obrero suspendió momentáneamente las actividades extraescolares y reforzó las medidas de seguridad en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos.

El episodio generó preocupación entre las familias, que solicitaron mayor presencia policial en los alrededores del establecimiento. La investigación continúa para determinar el origen de la amenaza y establecer quién estuvo detrás del mensaje intimidatorio.