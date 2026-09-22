Amenazaron a la madre de Tini: el violento mensaje que apareció en su auto

El entorno de la popular cantante atraviesa un momento complejo tras confirmarse un hecho de amedrentamiento contra su círculo íntimo. Mariana Muzlera, madre de la artista, fue víctima de un ataque directo a su vehículo personal luego de que su hijo mayor, Fran Stoessel, también resultara afectado por situaciones similares.

La mujer, que suele mantener un bajo perfil y se caracteriza por ser cero mediática, quedó en el centro de los ataques por el escándalo que había sacudido al entorno familiar. La información sobre la amenaza transmitida mediante un mensaje directo en su rodado fue dada a conocer en el programa DDM de la señal América.

El suceso tuvo lugar a unos días de que se conociera lo ocurrido con el hermano de la intérprete. De acuerdo a lo expresado por la conductora Mariana Fabbiani, Muzlera encontró su auto muy rayado y vinculó inmediatamente la situación con los acontecimientos vividos por su hijo. En la emisión televisiva manifestaron: "No creen que sean fans que lo están amenazando, todo lo contrario. No, no se hizo denuncia porque ellos no querían que se sepa".

A pesar de las precauciones para no generar más caos mediático, el caso terminó saliendo a la luz. Sobre el manejo de la situación en el ámbito privado, en el ciclo detallaron: "La información que yo tengo es que no lo denunciaron y que solamente lo sabían 5 personas. De esas 5 personas, no voy a decir las 5, pero uno era el papá, el otro era la mamá y el otro era él mismo". Para Muzlera, el hecho reviste una gravedad particular dado que jamás había experimentado un episodio de esas características.

Por otra parte, se abordó la repercusión de las palabras vertidas por la cantante durante una de sus presentaciones en la gira Futttura. En el programa de Fabbiani remarcaron respecto a la postura del círculo cercano: "¿Duelo? Esa palabra molestó, a ver, molestó y también dolió a la familia porque ellos están intentando dejar a Tini a un costado para que las negociaciones avancen". Hasta el momento, la madre de la artista no brindó declaraciones públicas.

El pronunciamiento de la cantante se produjo durante un show ofrecido en Colombia. Frente a miles de fanáticos, la artista se mostró profundamente emocionada y rompió en llanto al recibir el respaldo del público.

En ese contexto expresó: “Es evidente que me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, evitando hacer alusiones explícitas a su familia o detallar la causa exacta del conflicto. Asimismo, resaltó que parte de su audiencia atraviesa procesos personales similares y que la música acompaña tales vivencias.

En medio del acontecimiento, la artista buscó con la mirada a Rodrigo De Paul, presente entre los asistentes junto a sus hijos Francesca y Bautista. Sobre los vínculos personales y el desarrollo individual, reflexionó: “Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso”. Durante el trayecto del espectáculo añadió: “No se me hace tan fácil estar acá”, y cerró su intervención dirigiéndose a su pareja: “Mi vida está por acá. Te quiero”.