El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que un funcionario municipal fue amenazado tras la clausura de un bar del centro de la ciudad, en el marco de los controles reforzados implementados luego del femicidio de Agostina Vega.

Según relató el jefe comunal, el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones recibió una intimidación directa: le dejaron dos balas sobre su escritorio luego de la decisión de cerrar el establecimiento nocturno. El hecho generó preocupación en el ámbito político y administrativo de la ciudad.

La medida de clausura se inscribe dentro de un esquema de controles más estrictos sobre locales nocturnos, impulsado tras la conmoción provocada por el femicidio de la adolescente, caso que mantiene bajo la lupa a distintos espacios de la noche cordobesa.

Passerini explicó que la situación derivó en una investigación y en la apertura de actuaciones judiciales contra los responsables de las amenazas, en el marco de un conflicto que expone tensiones entre el municipio y sectores vinculados a la actividad nocturna.

El intendente también destacó que se reforzaron los operativos de control y fiscalización, con el objetivo de revisar habilitaciones y evitar irregularidades en bares y boliches de la ciudad.

El caso sigue generando impacto político e institucional en Córdoba, mientras avanza la investigación por el femicidio y se profundizan las medidas de control sobre la noche cordobesa.