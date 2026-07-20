Amenazaron de muerte a la familia de Ángel Correa: "Con las niñas no"

Sabrina Di Marzo, pareja del futbolista Ángel Correa, rompió el silencio ante una situación que calificó como inaceptable. A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer del campeón mundial en Qatar 2022 detalló que su círculo íntimo fue blanco de agresiones constantes. La situación escaló al punto de involucrar directamente a las tres hijas del matrimonio, de 10, cinco y tres años.

La indignación de la familia se hizo pública mediante historias donde Di Marzo manifestó que "En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas, no solo para nosotros sino para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite. Es fácil humillar. Podría decir millones de cosas que prefiero callar. Pero con las niñas, no". Estas expresiones surgieron ante la masividad de los ataques recibidos, cuyo origen no fue especificado por la protagonista, aunque generaron un fuerte repudio y apoyo entre sus seguidores.

Ante la persistencia de las conductas violentas de los internautas, la esposa del deportista fue contundente al exigir que "Dejen de amenazar y de insultar sin saber la historia. Todo tiene un límite: respeto por tres niñas de 10, cinco y tres años. El tiempo siempre da la razón y está en el lugar correcto".

Di Marzo también remarcó su posición al asegurar que "Todo tiene un límite" frente a la humillación que padece su familia. El impacto de estos mensajes de odio reabre el debate sobre la responsabilidad en entornos digitales y el resguardo de la integridad de los menores involucrados.