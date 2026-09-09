Un joven de 22 años fue detenido por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central luego de que una mujer denunció que había sido amenazada de muerte y apuntada con un arma de fuego en el interior de la Villa Juan XXIII, en el departamento Chimbas. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y se inició una investigación por el delito de amenaza agravada por el uso de arma de fuego no habida.

Este sujeto fue identificado como Elian Américo Román Ochoa, de 22 años.

El episodio ocurrió durante la jornada del lunes 7 de septiembre, cuando los móviles H-101 y H-89 realizaban recorridas de prevención y fueron comisionados hacia el interior de la Villa Juan XXIII, a raíz de un aviso que alertó sobre la presencia de personas que presuntamente portaban un arma de fuego.

Al arribar al lugar, los policías entrevistaron a la damnificada, de 31 años, quien relató lo ocurrido. Según manifestó, dos sujetos se presentaron en su domicilio y la amenazaron de muerte mientras uno de ellos la apuntó con un arma de fuego. Luego de concretar la intimidación, ambos se retiraron del lugar.

La mujer aportó a los efectivos las características de los sospechosos. Uno de ellos vestía un buzo rojo y pantalón negro, mientras que el segundo llevaba una remera celeste y pantalón oscuro. Con esa información, los uniformados iniciaron un recorrido por las inmediaciones para intentar localizar a los señalados.

Durante el operativo, los efectivos observaron a dos personas que coincidían con las características aportadas por la denunciante. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga por la zona. Los policías iniciaron la persecución y lograron interceptarlos a pocos metros, en la vía pública, sobre la prolongación de calle Chacabuco, en el interior de la misma Villa Juan XXIII.

Uno de los aprehendidos fue identificado como Elian Américo Román Ochoa, de 22 años, con domicilio en Santa Lucía. Por tratarse de una persona mayor de edad, quedó a disposición de la UFI Flagrancia y fue trasladado a la Subcomisaría Santa Lucía Este, donde se continuó con las actuaciones correspondientes.

El menor que fue cómplice de ochoa también fue demorado.

Tras la intervención policial, se estableció además que el segundo involucrado era un adolescente de 17 años. Debido a su edad, su situación quedó fuera del fuero de adultos y fue vinculada al sumario 43/26, también caratulado como amenaza agravada por el uso de arma de fuego no habida.

En el caso del adolescente intervino el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Por directiva judicial, fue trasladado al CAD, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

Luego de las aprehensiones, los efectivos mantuvieron comunicación con la Base del Sistema Acusatorio y se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Alejandro Solera. Tras consultar con la fiscal Virginia Branca, se dispuso el inicio del procedimiento bajo el fuero especial de Flagrancia respecto del acusado mayor de edad.

El procedimiento quedó registrado bajo el legajo N° 39/26 y fue recibido por la oficial subinspectora Pamela Pastrán. En tanto, el arma de fuego mencionada por la denunciante no fue encontrada durante el procedimiento, por lo que quedó consignada como no habida en la carátula de la investigación.