Amenazaron de muerte al hermano de Tini Stoessel y hay temor en la familia

Francisco Stoessel, hermano de la artista Tini Stoessel, fue blanco de tres amenazas de muerte consecutivas durante las últimas horas, situación que desencadenó un clima de profunda angustia y preocupación en su entorno familiar. El hecho fue revelado en el programa La Mañana con Moria, donde la conductora Moria Casán interrumpió la emisión para dar a conocer los datos de último momento.

Hasta el momento se desconoce el origen exacto de los mensajes amedrentadores. Las hipótesis vertidas en el ciclo televisivo oscilan entre sectores vinculados a gente pesada o fanáticos que decidieron involucrarse en el conflicto que atraviesa el círculo íntimo de la cantante, quien actualmente no mantiene diálogo con sus padres.

Durante la transmisión televisiva, Casán brindó detalles del escenario que atraviesa el grupo familiar e integró pasajes sobre el cuadro de situación actual: "Este caso tiene cosas y aristas complicadas, no es solo la pelea de padres e hijos, sino que está la relación rotas; los padres deben sufrir. Hablando de las amenazas y el miedo, que se ha vandalizado una camioneta, Francisco, el hermano de Tini, ha recibido tres amenazas de muerte".

La presentadora también hizo referencia al impacto emocional en los progenitores del joven, Alejandro y Mariana Stoessel, al señalar: "Hay una familia que está peleando por su hija, peleando por su honestidad y sus valores. Son una familia, y es todo muy duro. Están puestos como los malos de la película… pero imaginate, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Cómo está ese padre y esa madre".

Asimismo, en la emisión se mencionó la existencia de actos vandálicos previos, como la agresión a una camioneta perteneciente al entorno. Frente a estos acontecimientos, la conductora añadió: "Es duro, los tratan como mafiosos y son gente honorable. Quieren asustarlos para lograr que la gente que está en un estado de vulnerabilidad absoluta, como lo están los padres, se sientan raros. Están en un estado emocional muy complicado".

El temor manifestado por la familia no solo se centra en la integridad fisica de Francisco, sino en la seguridad general del grupo y de la propia artista. Sobre el estado de ánimo de los allegados, Casán concluyó: "Tienen terror… no solamente por ellos, están tan atacados, tan vulnerados. De ser la familia perfecta pasan a ser amenazados, tienen miedo por ella, que le pase algo a ella. Está todo complicado".