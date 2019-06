Amenazas contra un ciudadano formoseño y su hijo de 3 años por fotos sacadas de contexto con CFK

Un hombre y su hijo de 3 años son amenazados en las redes sociales. Reciben mensajes racistas, al primero le dicen que es un delincuente, que debería ir preso por romper la Plaza de los Dos Congresos, que se vuelva a Venezuela. Le llegan muchas más acusaciones, todas falsas, todas originadas a partir de que se difunden fotos suyas sacadas de contexto. Esta es la historia de Emanuel Colcombet, un ciudadano formoseño que fue acusado de ser “enviado por [Nicolás] Maduro”, el presidente de Venezuela, para romper todo durante una protesta contra el Gobierno nacional a fines de 2018.

En octubre último, mientras se debatía la Ley de Presupuesto 2019, se produjo un enfrentamiento entre manifestantes que estaban en la calle y la Policía de la Ciudad que estaba alrededor del Congreso nacional. En ese enfrentamiento algunas fueron detenidas 26 personas, entre ellas dos venezolanos, Felipe y Víctor Puleo Artigas, que no estaban participando de la manifestación, pero que estaban cerca del lugar.

En febrero último, según informó el Ministerio Público de la Defensa, el fiscal penal contravencional porteño Federico Tropea firmó una resolución que ordenó que la investigación se archive porque no se encontró ninguna prueba de que hayan cometido algún acto de violencia o algún delito el día que los detuvieron.

En ese momento empezaron a circular en portales y redes sociales fotos de Emanuel, un ciudadano formoseño que publicaba posteos en Facebook a favor del kirchnerismo, junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras al lado de Martín Sabbatella, el ex intendente de Morón y ex director de la ya inexistente Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Los posteos y sitios que subieron estas fotos afirmaban que él era uno de los dos venezolanos detenidos.

Las publicaciones falsas fueron compartidas, algunas, más de 50 mil veces y otras más de 10 mil. Además, las fotos salieron publicadas en portales de noticias de alcance nacional, como Infobae, medio que retiró el contenido después de que Emanuel lo desmintió con un video que publicó el sitio El Destape.

“Por culpa de la información errónea o malintencionada le hicieron creer a la gente que soy un venezolano de los que detuvieron”, contó a Reverso Emanuel cuando fue contactado tras las publicaciones que lo involucran. También que por culpa de esas fotos sacadas de contexto recibió “amenazas en privado en el Facebook”, contra su persona y sobre todo contra su hijo, “un niño de tan sólo 3 años”.

Para verificar estas imágenes este medio consultó al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, ya que Felipe y Víctor Puleo Artigas, los venezolanos detenidos durante la protesta contra el Presupuesto realizada el 24 de octubre último, son representados legalmente por el Gabriela Marquiegui, abogada de la Defensoría N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Su abogada confirmó en ese entonces que ninguno de ellos era Emanuel. Además, al momento de realizar el chequeo Emanuel ya había difundido un video en el que explicaba que las fotos eran suyas.

Sin embargo -y a pesar de que esto ya fue aclarado-, las fotos del formoseño sacadas de contextovolvieron a aparecer el mes último. Otra vez se afirma que es venezolano, que rompió la Plaza del Congreso, que fue detenido, que lo mandó Maduro. Otra vez las publicaciones son acompañadas con mensajes racistas y violentos, a pesar de que lo que se dice en las redes no es cierto y ya fue desmentido.

“Por más que se hayan borrado las fotos del diario quedaron guardadas en algunas páginas y muchas personas lo creen“, explicó Emanuel con pesar. Además, consideró que “esto logran los que difunden contenido falso”, ya que “mintiendo se puede generar odio y violencia”.

Por Redacción Reverso