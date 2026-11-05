Europa atraviesa una semana marcada por amenazas de bomba contra aviones comerciales, desvíos de vuelos y ataques informáticos que encendieron las alarmas de las autoridades. Este jueves 5 de noviembre, alrededor de 15 vuelos procedentes de distintas ciudades europeas recibieron advertencias sobre la posible presencia de explosivos.

Entre las ciudades de origen de los vuelos afectados se encuentran Copenhague, Dublín, Helsinki, Madrid, Milán y Varsovia. La mayoría de las aeronaves fueron desviadas a otros aeropuertos para realizar aterrizajes de emergencia, mientras que otras llegaron a destino sin inconvenientes.

Hasta el momento, las inspecciones realizadas no detectaron explosivos ni materiales peligrosos. Los episodios se sumaron a otros incidentes registrados el martes, cuando al menos siete vuelos y un crucero también recibieron amenazas similares.

Las amenazas se suman a los ataques informáticos

La preocupación de las autoridades europeas no se limita al transporte aéreo, ya que durante esta semana también se registraron ataques informáticos contra supermercados de distintos países. Hackers no identificados lograron desactivar sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales, lo que generó preocupación por las consecuencias operativas.

En Roma, las autoridades aeroportuarias informaron que recibieron un correo electrónico con una amenaza atribuida a un grupo denominado "Luchadores del Estado Masculino", que apuntaba contra un supuesto "régimen feminista".

La sucesión de estos episodios alimentó las sospechas sobre una posible campaña de ataques híbridos, que combina distintas formas de sabotaje y acciones informáticas para generar perturbaciones. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno identificó públicamente a los responsables de los incidentes.

La preocupación por una posible guerra híbrida

En medio de la tensión geopolítica, distintos funcionarios europeos señalaron a Rusia e Irán como posibles actores detrás de campañas de este tipo. Ambos países rechazan las acusaciones.

El jefe de Transportes de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, pidió cautela antes de vincular los episodios y sostuvo que todavía es temprano para establecer si las amenazas denunciadas están relacionadas. También aseguró que el organismo sigue de cerca la situación y mantiene contacto con los países afectados.

Mientras continúan las investigaciones nacionales, las autoridades buscan determinar si los episodios forman parte de una misma estrategia o si se trata de hechos independientes.