Un hombre de 40 años fue aprehendido luego de protagonizar un episodio de violencia en un comercio de Capital. El sujeto fue sorprendido por el propietario de un autoservicio cuando presuntamente ocultaba distintos productos entre sus prendas. Al ser descubierto, intentó escapar, forcejeó con el comerciante, lo amenazó de muerte y provocó daños en una estantería y mercadería.

En este autoservicio fue detenido el presunto ladrón.

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes, alrededor de las 20.20, en el Autoservicio Fuentes, en Alem e intersección con calle Esquiú. De acuerdo con la información policial, el propietario del negocio, de 56 años, advirtió que un hombre se encontraba en el sector de perfumería y ocultaba distintos artículos entre sus prendas. Ante esa situación, decidió acercarse y le solicitó que exhibiera los elementos que llevaba escondidos.

Sin embargo, lejos de acceder al pedido, el sospechoso intentó darse a la fuga. En ese momento se produjo un forcejeo con el comerciante, durante el cual el hombre profirió amenazas de muerte contra el propietario del establecimiento.

La situación también provocó daños materiales dentro del local. Según la denuncia, durante el enfrentamiento el sospechoso ocasionó destrozos en una estantería y en varios productos que se encontraban en exhibición. Entre los artículos afectados se contabilizaron tres jabones líquidos Granby de 800 mililitros, un jabón en polvo Ala de 400 gramos y un jabón líquido Skip de 500 mililitros.

Parrte de los productos que se cayeron y rompieron durante el forcejeo del comerciante con el ladrón.

A raíz de lo sucedido, el propietario logró retener al hombre hasta la llegada de los efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, quienes acudieron al lugar luego de recibir una comisión del operador de turno de Trueno Halcón por una aprehensión civil.

Los policías arribaron y encontraron al sospechoso mientras insultaba y amenazaba a las personas que estaban presentes en el comercio. Inmediatamente procedieron a su aprehensión formal. El hombre fue identificado como Alfredo Emanuel Vargas, de 40 años, domiciliado en Villa Inés, en el departamento Rivadavia.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron con el Sistema Acusatorio y recibieron instrucciones del ayudante fiscal Alejandro Salera. El funcionario dispuso la confección del acta de procedimiento y la intervención de la Comisaría 3ª para continuar con las medidas legales correspondientes.

Durante las actuaciones también se presentó el oficial ayudante Carlos Moreno, quien realizó la denuncia y el informe técnico sobre los elementos dañados. Además, los uniformados secuestraron las prendas de vestir que quedaron dentro del comercio durante el forcejeo: un buzo azul con detalles rojos y una gorra negra con la inscripción Star Wars.

En cuanto a la situación judicial del sospechoso, desde el Sistema Acusatorio se comunicó que se le otorgaría el criterio de oportunidad y que no existía interés fiscal en mantener su detención. No obstante, debido a las amenazas denunciadas y a las circunstancias del episodio, se dispuso vincularlo a un expediente contravencional.

Las actuaciones quedaron registradas bajo el expediente 3892/26, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Finalmente, Vargas quedó vinculado a las actuaciones y el procedimiento continuó en la Comisaría 3ª, donde recibió las actuaciones el oficial subinspector Darío Bibiloni.