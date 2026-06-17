Amigos cercanos de Gaspi viajaron a Brasil para colaborar con la repatriación del cuerpo del youtuber argentino que murió el pasado fin de semana en un choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. La iniciativa busca acompañar a la familia y agilizar los trámites necesarios para trasladar sus restos a la Argentina.

Entre quienes emprendieron el viaje se encuentran integrantes del círculo más cercano al creador de contenidos y referentes de la comunidad de streamers, que desde que se conoció la noticia de su muerte manifestaron públicamente su dolor y su apoyo a los familiares del joven.

Según trascendió, el grupo se trasladó a territorio brasileño para brindar asistencia logística y acompañamiento en las gestiones administrativas que deben realizarse ante las autoridades locales. El proceso incluye documentación judicial, certificaciones médicas y autorizaciones consulares indispensables para concretar la repatriación.

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, falleció el 14 de junio en un accidente aéreo que conmocionó tanto a la comunidad digital argentina como internacional. El siniestro se produjo cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en una zona turística de Río de Janeiro.

La tragedia provocó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores, influencers y figuras del streaming expresaron mensajes de despedida. Entre ellos, varios amigos del joven decidieron involucrarse personalmente en las gestiones para acompañar a la familia durante este difícil momento.

En las últimas horas también se conoció un comunicado oficial de los familiares en el que desmintieron la existencia de colectas para financiar el traslado del cuerpo. Allí advirtieron sobre posibles estafas y aclararon que los gastos vinculados a la repatriación están siendo cubiertos por vías privadas y por la ayuda de allegados.

Mientras continúan los trámites en Brasil, la familia y los amigos de Gaspi esperan poder concretar el regreso de sus restos a la Argentina para realizar el último adiós al joven creador de contenidos, cuya muerte generó una profunda conmoción en el mundo digital.