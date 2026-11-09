El viaje que Abel Herrera y Jhonathan Gómez habían planeado para recorrer el norte argentino se interrumpió en San Juan. Los dos mendocinos, que se trasladan en bicicleta y se sostienen con trabajos ocasionales, denunciaron que el domingo 8 de noviembre les robaron ambos rodados en la Terminal de Ómnibus cuando entraron al baño durante unos diez minutos. Con las bicicletas desaparecieron también alimentos y elementos indispensables para acampar y continuar la travesía. Ahora están varados, sin dinero suficiente para comer, alojarse o regresar a Mendoza.

Dos amigos unidos por los viajes

Los mendocinos llevan años compartiendo recorridos y trabajan en carnicerías para financiar sus aventuras. Habitualmente parten desde Mendoza hacia San Luis, Córdoba y otras provincias, pero esta vez decidieron cambiar el camino para conocer nuevos destinos.

La idea era atravesar San Juan y continuar hacia La Rioja, Tucumán, Corrientes y Misiones. Antes de llegar a Capital pasaron por Media Agua, donde unos vecinos los recibieron con un asado y compartieron un momento que todavía recuerdan con gratitud.

Diez minutos que cambiaron todo

Después de varias horas de viaje, los ciclistas llegaron cansados a la Terminal de Ómnibus de San Juan y decidieron entrar al baño. Ataron las bicicletas con un candado que sujetaba las ruedas delanteras y dejaron parte de su equipaje sobre los rodados.

Según relataron, no estuvieron ausentes más de diez o quince minutos. Sin embargo, al regresar descubrieron que las bicicletas habían desaparecido junto con buena parte de los elementos que llevaban para recorrer el país.

“A mí me cortaron las piernas porque con eso nosotros viajamos”, expresó a DIARIO HUARPE uno de los mendocinos al describir lo que significó perder su único medio de transporte.

Además de las bicicletas, denunciaron el robo de un anafe con pequeñas garrafas, platos, mercadería, zapatillaz, ruedas de repuesto, infladores, herramientas y parches para reparar pinchaduras. Eran elementos que habían comprado y reunido para poder alimentarse, arreglar los rodados y continuar la travesía sin depender de grandes cantidades de dinero.

Sin dinero y sin cómo regresar a Mendoza

El robo no solo frustró el recorrido hacia el norte argentino. También dejó a los viajeros sin una forma de trasladarse con sus pertenencias y sin recursos suficientes para regresar a su provincia.

Contaron que gastaron lo poco que llevaban en comida y artículos básicos. Después del hecho buscaron realizar la denuncia, pero, según su relato, fueron enviados de una dependencia a otra y debieron caminar porque ni siquiera tenían dinero para pagar un pasaje.

La situación se volvió todavía más complicada al llegar la noche. Sin un alojamiento estable, buscaron permiso para dormir en las inmediaciones de una iglesia y disponer, al menos, de un espacio donde descansar.

Uno de ellos también necesita zapatillas, mientras que ambos se quedaron sin las provisiones que habían preparado antes de salir de Mendoza.

“No pedimos mucho, solo una humilde colaboración para poder volver”, aclararon. Incluso se mostraron dispuestos a vender o intercambiar uno de los teléfonos que conservaron para conseguir bicicletas usadas.

Su intención es recuperar algún medio de transporte, aunque no sea nuevo, y encontrar la manera de continuar viajando y trabajando.

Un pedido de ayuda para seguir adelante

Pese a lo ocurrido, los mendocinos aseguraron que no quieren responsabilizar a toda la provincia por el robo. Por el contrario, destacaron la solidaridad de quienes los ayudaron desde su llegada y la predisposición de las personas que les acercaron alimentos.

Ahora necesitan colaboración con comida, calzado y bicicletas usadas. También reciben ayuda económica para afrontar sus necesidades inmediatas y encontrar una solución a su situación.

Quienes puedan colaborar mediante una transferencia pueden hacerlo al siguiente alias de Mercado Pago: 367.ruta.jonathan.mp

Los viajeros pidieron que cualquier ayuda sea brindada de corazón y aseguraron que no pretenden recibir grandes sumas de dinero, sino conseguir lo indispensable para salir adelante.

Mientras esperan una respuesta solidaria, Abel y Jhonathan continúan lejos de sus hogares, sin las bicicletas con las que llegaron a San Juan y con un viaje que quedó detenido inesperadamente. Su prioridad ahora es conseguir alimentos, un lugar seguro donde descansar y una manera de recuperar el camino que habían decidido recorrer juntos.