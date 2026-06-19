La Selección argentina ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su segundo compromiso del Mundial 2026. La FIFA confirmó que el árbitro egipcio Amin Mohamed dirigirá el encuentro que la Albiceleste disputará ante Austria el próximo lunes, por la segunda fecha del Grupo J.

La designación llega en la previa de un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación luego de su exitoso debut frente a Argelia.

Amin Mohamed ya tuvo participación en la actual Copa del Mundo. El juez africano estuvo al frente del encuentro inaugural entre Corea del Sur y República Checa, donde recibió buenas valoraciones por su desempeño y manejo del juego.

Nacido el 25 de septiembre de 1985, Mohamed es abogado de profesión y forma parte del plantel de árbitros internacionales de la FIFA desde 2017. A lo largo de su carrera acumuló experiencia en diferentes competencias organizadas por el máximo organismo del fútbol mundial, entre ellas el Mundial Sub 17 disputado en Brasil en 2019.

Uno de los aspectos más destacados de su perfil arbitral es su tendencia a privilegiar la continuidad del juego. Habitualmente aplica la ley de ventaja cuando corresponde y evita detener las acciones innecesariamente, características que quedaron reflejadas durante su estreno en esta Copa del Mundo.

Para el compromiso entre argentinos y austríacos estará acompañado por una terna completamente egipcia. Los asistentes serán Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, mientras que los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez cumplirán funciones como cuarto árbitro y árbitro suplente, respectivamente.

El partido entre Argentina y Austria se disputará este lunes desde las 14 (hora argentina) y aparece como uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo J. La Albiceleste intentará sumar una nueva victoria para acercarse a los octavos de final, mientras que el conjunto europeo buscará dar un golpe importante ante uno de los principales candidatos al título.

Con la terna arbitral ya confirmada, el seleccionado nacional continúa su preparación en Kansas a la espera de un duelo que promete intensidad y exigencia física ante un rival que también comenzó el torneo con una victoria.