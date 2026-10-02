Una inesperada complicación logística encendió las alarmas en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a poco más de 24 horas del segundo amistoso programado para esta fecha FIFA. La delegación de Burkina Faso aún no ha emprendido el viaje desde Marruecos hacia Buenos Aires, por lo que crece la incerteza sobre si el partido pautado para este sábado 3 de octubre a las 21:00 en el Estadio Monumental podrá disputarse como estaba previsto.

El conflicto radica en el traslado internacional del conjunto africano. La planificación original establecía que el plantel visitante arribara al país durante la noche del martes 29 de septiembre. Sin embargo, la delegación resolvió demorar el despegue debido a un presunto incumplimiento en las condiciones logísticas acordadas con la AFA.

Hasta el momento no existe una cancelación u oficialización sobre la suspensión del cotejo, pero los tiempos resultan sumamente ajustados: de concretarse el vuelo en las próximas horas, el combinado rival deberá afrontar un trayecto de larga distancia casi al límite de la hora fijada para el inicio del juego.

Pese al escenario hostil, las autoridades habían ratificado la terna arbitral encabezada por el chileno José Cabero. Asimismo, el entrenador Lionel Scaloni continúa diagramando el equipo tras la reciente victoria por 4-0 ante Bolivia en Córdoba, encuentro que contó con los tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

De confirmarse la realización del duelo frente a la selección posicionada en el puesto 62 del ranking FIFA —que llega de igualar 1-1 frente a Benín y de superar 1-0 a República Centroafricana en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027—, la Albiceleste presentaría modificaciones. Scaloni cuenta nuevamente con Enzo Fernández tras cumplir su sanción del Mundial, mientras evalúa la molestia física de Nicolás Tagliafico.

La posible alineación de Argentina está conformada por: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La fecha FIFA de la Selección Argentina tiene como cierre programado el próximo martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, cotejo que representará el partido de despedida de Lionel Messi vistiendo la camiseta nacional. Sin embargo, la atención inmediata permanece centrada en la resolución del conflicto con el plantel de Burkina Faso.