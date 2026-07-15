Amor no correspondido, mentiras y muerte: la pelea entre hermanos famosos

La tensa relación entre Tomás y Fernando Dente sumó un nuevo capítulo tras revelarse el profundo conflicto familiar que los separó. Los hermanos terminaron de distanciarse en 2003, cuando Fernando sacó a la luz que su padre era un cura. En este contexto, Yanina Latorre brindó detalles minuciosos sobre la dolorosa historia de amor, mentiras y decisiones que marcaron el destino de la familia.

La panelista comenzó describiendo los inicios del hogar conyugal y las dificultades que atravesaban sus integrantes. Según sus declaraciones, “La familia era Ada (Rizzuti, quien falleció en 2009 de cáncer), el señor (José) Dente y tres hijos varones. Todos muy felices hasta que empezaron a llevarse muy mal los padres. Parece que el señor era muy autoritario, aunque no vamos a criticar a un señor que no está vivo”.

Latorre continuó explicando cómo surgió la relación extramatrimonial de la madre en medio de un ambiente hostil. Al respecto, detalló que “Era una casa con violencia, Ada una señora muy creyente, en el colegio al que iban sus hijos iba mucho a la Iglesia, que tenía un cura que la confesaba y le contaba sus penas. Se engancha con el cura y no fue esporádico; se enamoraron, a tal punto que ella queda embarazada y cuando el cura se entera le ofrece dejar los hábitos y empezar una vida juntos, pero ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no, pero que va a seguir con el embarazo. El cura la respetó”.

La situación del progenitor biológico continuó bajo reserva absoluta por mucho tiempo, mientras él rehacía su vida lejos de ellos. Sobre este aspecto, la comunicadora subrayó que “El cura siempre supo que ella estaba embarazada, que había parido y nunca conoció al hijo. Con el tiempo el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija”.

A pesar de todo, el secreto se mantuvo guardado y el menor de los hermanos creció creyendo ser hijo de quien lo criaba. Latorre agregó que Ada continuó con su vida y jamás le confesó a su esposo que el hijo no era de él. De acuerdo con su relato, “Siempre fue el hijo de Dente. Incluso, me contaron que Fernando era el predilecto de José Dente y tenían un vínculo maravilloso. Hasta que Fernando empezó a sufrir mucho porque se llevaban tan mal sus padres, la casa era un infierno, por eso cuando logra agarrar unos mangos, a los 18 años raja. Había mucha violencia, por eso se va de la casa”.

La posterior separación de la pareja desencadenó una fuerte crisis económica para la mujer, que luego devino en problemas de salud sumamente complejos. “Ellos se terminan separando, ella se va a un monoambiente porque el tipo la dejó en la calle, pero los hermanos eran unidos, todo normal. Después de la separación, las amigas de Ada cuentan que se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que había vivido, y cuando le agarra metástasis empieza a pensar a pensar que Fernando se merecía saber la verdad. Con el derecho a la identidad, que si que no, ya tenía 28 años, va y se lo cuenta”, manifestó Latorre.

Esta sorpresiva confesión desató una fuerte inestabilidad en el joven, lo que provocó un quiebre definitivo con su madre en sus últimos días de vida. Esto generó el enojo del resto de los parientes, especialmente de su hermano Tomás y de su tío. Al respecto, la panelista remarcó que “A Fernando le pegó para la miércoles, por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. El quilombo familiar, sobre todo con Tomi y con el tío, que lo vemos enojado, empieza porque él no la va ni a despedir. La madre pedía por él, muriéndose y él no iba. El día que va a despedirla ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”.

En paralelo a esta difícil situación, se produjo un fallido intento de acercamiento entre el joven actor y su padre de sangre. Latorre describió que la mujer le había contado al sacerdote que su hijo ya conocía su verdadera identidad. “El cura va al teatro, Fernando estaba haciendo Hairspray, con su mujer y su hija. Lo van a ver, se conocen, pero el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro”, indicó.

Finalmente, la conductora reveló que el verdadero motivo del distanciamiento entre los hermanos radica en la ausencia de Fernando durante la agonía de su madre, un hecho que también afectó al hombre que lo crió. “A partir de ahí la madre se pone grave y él nunca la acompañó. Fue, pero cuando ya había tomado morfina. Ese es el conflicto real entre los hermanos. Cuando pasó eso se entera el señor Dente, que no es su padre y no hizo nada. Fingió demencia, siguió su vida y se murió cinco años después que Ada, siguió siendo padre de Fernando, él dándole Papá”, concluyó.