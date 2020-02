Amor siglo XXI, cómo se representan las relaciones en la obras de hoy

Hay una frase que circula en el mundo de las artes cuando se habla de originalidad: “todo está inventado, lo que cambia es el modo”, con esto se dice que los temas de los que se hablan siempre son los mismos, se pueden reunir en tópicos generales como la muerte, el paso del tiempo, la vida, la soledad y el amor.

Durante mucho tiempo el paradigma para el amor románico se lo ha identificado como el de Romeo y Julieta, pero para quien haya leído el drama shakesperiano puede resultar chocante, después de todo es un amor adolescente, efímero, impulsivo, demandante y trágico.

Acá tres obras: una serie, una novela y un poema que abordan el amor de diferentes maneras y que amplían sus definiciones. La idea de esta selección de obras no es dar una definición precisa o pretender ser una guía, sino hacer una radiografía de cómo se representan los vínculos en esta contemporaneidad.

STEVEN UNIVERSE

Esta es una serie de animación que transmite la cadena Cartoon Network. Consta de cinco temporadas donde se cuenta como Steven debe convivir con “las gemas” seres de otros planetas que están custodiando su planeta. Steven Universe es una reflexión en si misma de las identidades y el amor, amor fraterno, de madre, de padre, heterosexual y entre disidencias. Entre todos los tópicos, quizás en donde más se cristaliza este concepto es en el capitulo “Reunited”, alerta spiler, allí dos de las gemas se casan, Ruby y Zafiro, aquellas que conforman a Garnet. Es decir que la serie infantil contiene un personaje que representa la unión, el compañerismo y el amor, lo muestra y celebra el derecho a amar y ser amado.

EL PERRO PEREGRINO

Esta es una novel corta de la escritora Liliana Bodoc, en ella se narra la historia de un perro que sigue a Jesús. Es interesante en varios aspectos ya que al ser el perro que narra, el olfato desenmascara muchas de las cosas que suceden esta ficción. En relación al amor no solo ilustra como el amor de las mascotas es un vínculo incondicional, sino que habla de relaciones que trascienden lo erótico o lo sexual. Resignifican los gestos como el abrazo, el compañerismo y la presencia. Muestra un amor universal. Independientemente de la religión que se profese, el Perro Peregrino no busca ser un texto religioso, pero toma una máxima de amor.

POESÍA COMO SIESTA Y NARANJAS AL SOL

Por último , un poema de uno de los poetas sanjuanino y contemporáneos que nunca está demás descubrir, Gustavo Sánchez. Su poética es cotidiana, habla de veredas, de zapatillas y kioscos, pues la metáfora sucede delante de nuestros ojos todo el tiempo, basta saber mirar la vida desde la poesía. Acá un poema de amor, más de a pie, lejos de la parafernalia de las películas o de discursos que tienen muchas palabras pero dicen poco, este poema busca hacer de la ternura un valor en si. “Vamos a ver esta película en el cine;/ la vamos a pasar bien,/ te lo prometo./ Es cierto: se trata de un drama./ Uno de la vida real, dicen./ Pero nada más lejos, en realidad;/ creeme, la vamos a pasar bien:/ en el cine, al final/ siempre vuelve/ la luz./

Feliz día de los enamorados