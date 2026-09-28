El próximo domingo 4 de octubre, a las 20, el Espacio Teatral TeS de Rivadavia será escenario de una propuesta teatral que aborda los conflictos de una pareja a punto de divorciarse. La función será en Juan B. Justo Sur 335 y estará destinada a jóvenes y adultos.

La obra cuenta la historia de Silvina y Hernán, un matrimonio que, antes de concretar su separación, decide recurrir a terapia de pareja. Frente al Doctor Barthes, ambos comienzan a reconstruir distintos episodios de su vida conyugal y a exponer las situaciones que los llevaron al límite de la relación.

La muerte de cada perro que tuvo la pareja a lo largo de los años funciona como una marca dentro de su historia y estructura la obra en diferentes “actos”. A partir de esos episodios, los personajes ponen en escena recuerdos, discusiones y conflictos acumulados durante el matrimonio.

El espacio escénico se transforma en un ring de boxeo, una representación de la confrontación verbal entre los protagonistas. En ese escenario, Silvina y Hernán se enfrentan a través de sus discursos, mientras el Doctor Barthes interviene como mediador y terapeuta.

La dramaturgia pertenece a Mariela Anastasio y la dirección está a cargo de Leticia Rojas. El elenco está integrado por Giovana Scarpitta, Daniel Perkosky y Juan Guevara. La propuesta tiene una duración aproximada de 55 minutos.

Para los diálogos del Doctor Barthes se utilizaron textos del libro Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes, incorporados a la estructura de la obra para acompañar las intervenciones del personaje.

Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb. El valor de la entrada general es de $14.000, mientras que hay una promoción de dos entradas por $22.000.