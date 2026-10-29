Boca Juniors dio un nuevo paso en su proyecto para ampliar la Bombonera tras aprobar, por mayoría en la Asamblea de Representantes, el presupuesto para el período 2026-2027. El plan contempla una inversión de $19.606 millones para la primera etapa de las obras en el estadio Alberto J. Armando, con el objetivo de superar los 80.000 espectadores.

El presupuesto prevé ingresos por $239.392 millones y un total de $41.767 millones destinados a inversiones. Además de la remodelación de la cancha, incluye obras en Casa Amarilla, un microestadio para deportes amateurs y nuevas instalaciones en el predio de Ezeiza.

Cómo será la ampliación de la Bombonera

Uno de los principales cambios será desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías ferroviarias. La modificación permitirá avanzar con la reorganización de ese lateral, donde se demolerán los palcos actuales para construir una nueva estructura.

El proyecto contempla una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. De acuerdo con las estimaciones difundidas, ese sector pasaría de contar con unos 3.000 lugares a aproximadamente 9.500.

La iniciativa también prevé construir una cuarta bandeja por encima de las tres tribunas superiores actuales. Tendría siete filas y sumaría alrededor de 6.000 localidades, destinadas a abonados.

A su vez, las tres bandejas superiores existentes pasarían a funcionar como populares, una modificación que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

Techo, pantalla LED y más lugares en las tribunas

La remodelación incluye un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. También se proyectan modificaciones en la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur, con las que se buscaría sumar unos 1.500 lugares en cada cabecera.

Con estas intervenciones, Boca apunta a superar los 80.000 espectadores de capacidad. Sin embargo, los $19.606 millones aprobados corresponden a la primera etapa del plan integral y no representan necesariamente el costo total de todas las obras previstas.

El proyecto ya había sido presentado a los socios en octubre. Entre los aspectos vinculados con su ejecución, todavía deben contemplarse las autorizaciones urbanísticas correspondientes para avanzar con las intervenciones previstas.

Las otras obras que contempla el presupuesto

La planificación para 2026-2027 también asigna $12.325 millones a trabajos en Casa Amarilla y a la construcción de un microestadio para las disciplinas amateurs.

Además, se prevén $7.016 millones para construir un hotel destinado al plantel de Reserva en Ezeiza y realizar otras mejoras edilicias, entre ellas nuevos vestuarios.

De esta manera, la ampliación de la Bombonera se convirtió en la principal inversión individual contemplada en el presupuesto aprobado por el club, dentro de un programa que también busca mejorar la infraestructura para el fútbol formativo y las demás actividades deportivas.