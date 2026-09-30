Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva luego de atravesar un cuadro de salud que derivó en una intervención quirúrgica. En medio de la preocupación y de los rumores que circularon durante los últimos días, su exmujer, Ana Oertlinger, decidió hacer un pedido público a través de las redes sociales.

La madre de Gianluca, el primogénito del exjugador, explicó que recibe llamados y mensajes de manera constante para conocer cómo se encuentra Osvaldo.

“A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió Oertlinger.

Luego explicó por qué decidió expresarse públicamente: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”.

Qué informó la familia de Daniel Osvaldo

El pedido de Oertlinger se conoció horas después de que la familia del exfutbolista difundiera un comunicado para aclarar distintas versiones que habían circulado sobre su estado de salud.

Según informaron sus familiares, Osvaldo se encuentra internado debido a un derrame pleural, luego de varios días de malestar que inicialmente habían sido asociados a dolores musculares o intercostales.

Los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada y actualmente esperan los resultados de los cultivos para determinar con precisión el diagnóstico y definir el tratamiento correspondiente para la infección que presenta.

La familia desmintió varios rumores

En el comunicado, los familiares también buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que Osvaldo está “bien y lúcido”. Además, negaron distintas versiones que habían circulado en redes y algunos medios.

Entre otras cosas, rechazaron que el exjugador haya llegado al hospital en situación de indigencia, que le hayan extirpado una parte del pulmón, que tenga complicaciones en las piernas o que su cuadro sea consecuencia del consumo de sustancias.

La familia pidió además “prudencia y empatía” al momento de difundir información, especialmente porque, según remarcaron, detrás de la situación hay seres queridos que atraviesan un momento difícil.

Internado y a la espera de los estudios

Osvaldo permanece bajo atención médica mientras los profesionales esperan los resultados de los cultivos realizados después de la intervención. De acuerdo con el comunicado familiar, esos estudios son necesarios para identificar con precisión la infección y determinar el tratamiento adecuado.

Mientras tanto, Oertlinger optó por mantenerse al margen de las consultas periodísticas y pidió que se respete tanto su situación como la de su hijo frente al delicado momento que atraviesa el exfutbolista.